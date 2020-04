Tänään on viikon lämpimin päivä ja Salossa mittari voi nousta jopa 17 asteeseen – Myös kevätkylvöt käynnistyvät laajasti tällä viikolla

Lämpömittarin lukema voi tänään nousta jopa 17 asteeseen Salossa.

– En pidä mahdottomana, että lämpötila nousisi jopa 17 asteeseen, jos sattuu tyyni ja aurinkoinen hetki, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Sini Tenhunen.

Yleisesti Ilmatieteen laitos ennustaa tälle päivälle 16 asteen lämpötiloja. Salossa lämpimin hetki on odotettavissa vasta myöhään iltapäivän päätteeksi.

Tiistai on viikon lämpimin päivä, mutta kevätsää hellii myös seuraavina päivinä.

– Huomenna luvassa on 14 astetta ja torstaina 12–13 astetta. Sää on aurinkoista ja tuuletonta. Perjantaina sää lähtee viilenemään, lämpötila laskee noin 10 asteeseen. Viikonloppuna on alle 10 astetta lämpöä, sanoo Tenhunen.

Tiistai on lähipäivien lämpimin päivä. ☀️ Aurinko näyttäytyy suuressa osaa maata, sää on varsin selkeää ja sateetkin ovat viikolla vähäisiä. Kuvassa seuraavien 3 vrk:n iltapäivien säätilanteet klo 15. Matalat pilvet on väritetty tummalla varjostuksella. 🌥️#sää #kevät pic.twitter.com/POAEwwGpoy — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) April 20, 2020

Lounainen Suomi saa suurimman lämpöannoksen tästä korkeapaineesta ja korkeimmat lämpötilat mitataan todennäköisesti tänään juuri näillä kulmilla.

– Länsi-Euroopasta nousee lämmintä ilmaa meille ja korkeapaine on lännessä, kertoo Tenhunen.

Päivystävä meteorologi muistuttaa, että sanonta ”kevät keikkuen tulevi” pitää paikkaansa ja kevätsäässä isot vaihtelut ovat normaalia.

– Tämän päivän lämpötila on ihan normaalia kevätsäätä.

Salon Kärkän mittauspisteessä mitattiin vuosi sitten 21. huhtikuuta päivän ylimmäksi lämpötilaksi 13,9 astetta. Vuonna 2018 tämän päivän ylin lämpötila oli 12,6 astetta.

Vappuun on vielä yli viikko aikaa, mutta Forecan 15 päivän sääennuste yltää jo sinne. Vielä epävarma ennuste lupaa salolaisille vappunviettäjille yli 10 asteen lämpöä ja jonkin verran sadetta. Yöpakkaset jatkuvat vappunakin.

Lämmin kevätsää sysää myös peltotyöt liikkeelle tällä viikolla. Eri puolilla Varsinais-Suomea arvioidaan, että kylvöt aloitetaan laajemmin viikon puolivälissä tai loppupuolella.

– Tiedän, että ainakin Mietoisissa on jo kylvetty sokerijuurikasta, mutta ilmeisesti vasta yhdellä tilalla, kertoo MTK-Varsinais-Suomen aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu.

– Yleensä peltotyöt käynnistyvät nimen omaan sokerijuurikkaalla, sillä se hyötyy pitkästä kasvuajasta. Usein ensimmäisenä kylvetään Perniössä ja aikaisessa ollaan usein myös Vakka-Suomessa, jatkaa Launto-Tiuttu.

MTK-Perniön puheenjohtaja Janne Salminen kertoo, että sokerijuurikasta ei ole vielä seudulla kylvetty, mutta peltolohkoja on jo tasattu kylvöä varten.

– Tällä viikolla varmasti aloitellaan, arvioi Salminen.

Hänen mukaansa kylvöajankohta on melko normaali, ainakin jos sitä vertaa viimeisen kymmenen vuoden tilanteeseen.

Salminen on mukana yhteisomistuksessa olevassa kylvökoneessa ja tänä vuonna hänen oma vuoronsa on porukan viimeisenä.

– Saan sokerijuurikkaan kylvökoneen joskus viikon päästä.

Myös Laitilasta Juho Aula arvioi, että kylvötöihin päästään laajemmin tällä viikolla.

MTK-Laitilan puheenjohtaja vastasi kevätaamuna puhelimeen pellolta, metsän reunasta.

– Pellon pinta tuntuu olevan hieman kohmeessa pakkasyön jälkeen.

Myös ensi yönä lämpötila painuu todennäköisesti pakkasen puolelle.

Muuttolinnut

Viimeisimpiä muuttolintuhavaintoja Varsinais-Suomesta