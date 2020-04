Tänään vietetään romanien kansallispäivää

Tänään on romanien kansallispäivä. Sitä vietetään eri puolilla maailmaa, ja päivän tarkoituksena on tuoda esille romanikulttuuria ja -kieltä.

Suomen ensimmäiset romanit ovat saapuneet maahan 1500-luvulla. Tuolloin Suomi oli osa Ruotsia, ja maan hallitsijat suhtautuivat romaneihin kielteisesti. Romanit saapuivat Eurooppaan jo 1300-luvulla.

Vuonna 1637 astui voimaan niin kutsuttu hirttolaki, jonka mukaan romanin sai hirttää ilman oikeudenkäyntiä. Lakia ei kuitenkaan tiettävästi sovellettu käytännössä.

Sen jälkeen kun Suomi itsenäistyi, romaneista tuli uuden perustuslain myötä Suomen kansalaisia. Romaneja on Suomessa kymmenisentuhatta.

Romanien kansallispäivän vietto pohjaa vuoden 1971 Lontoon ensimmäiseen kansainväliseen romanikongressiin. Tapahtuman avajaispäivää on vuodesta 1990 vietetty romanien kansallispäivänä.

STT

Kuvat: