Tapionpuistolle tehdään kasvojenkohotus

Salon rautatieaseman läheisyydessä sijaitseva Tapionpuisto aiotaan kunnostaa tämän vuoden aikana.

Koko Salon rautatieasema-alue kuuluu Suomen valtakunnallisesti merkittävien ja suojeltujen asema-alueiden kohteisiin. Kaupungin viheraluetiimi on tehnyt puistolle vihersuunnitelman.

Museovirasto on antanut lausunnon suunnitelmasta ja se pitää kunnostussuunnitelmaa tarpeellisena ja huolellisesti laadittuna. Salon kaupunkikehityslautakunta puolestaan hyväksyi vihersuunnitelman tiistaisessa kokouksessaan.

Tapionpuiston vihersuunnitelman teko alkoi vuonna 2018 kattavalla puustokartoituksella, jossa huomattiin alueella olevan runsaasti iäkkäitä ja huonokuntoisia puita.

– Tapionpuiston halki kulkevan kevyen liikenteen väylän eteläpuolella on jäänteenä vanhasta koivukujanteesta yhdeksän vanhaa koivua. Näistä seitsemän on kuntokartoituksessa todettu huonokuntoiseksi, kertoo Salon kaupunginpuutarhuri Matti Nikander. Koivukujanteen hies- ja rauduskoivut ovat iältään noin 80-vuotiaita.

Nikanderin mukaan puiston kunnostus alkaa puiden kaatamisella. Ensimmäisinä kaatovuorossa ovat vanhan koivukujanteen puut.

– Puut pyritään kaatamaan vapun tienoilla, hän kertoo.

Kaadettujen puiden tilalle on tarkoitus istuttaa rauduskoivuja uudeksi kujanteeksi.

– Istutustyöt tehdään nähtävästi vasta syksyllä, hän sanoo.

Puiden kaatamisen lisäksi puistossa tehdään muun muassa pienimuotoisia maanrakennustöitä, perustetaan nurmikoita, istutetaan uusia puita ja uusitaan valaistus.

Myös Asemapuiston nykyiset valaisimet on tarkoitus vaihtaa lähitulevaisuudessa samanlaisiksi kuin Tapionpuistoon tulevat.

– Koivukujanteen varrelle on tulossa vastaavanlaiset penkit kuin Asemapuistossa.

Kevyen liikenteen väylän eteläpuolelta poistetaan huonokuntoinen vanha verkkoaita.

– Asema-aukion ja paikoitusalueen pohjoispuolelta poistetaan nykyistä asfalttia perustettavan nurmikon tieltä. Lisäksi alueelle tehdään murskepintainen puistokäytävä, joka johtaa kevyen liikenteen väylältä asemarakennukselle.

Tapionpuiston kunnostuksen kustannusarvio on noin 30 000 euroa. Puiston uudistus maksetaan Salon kaupungin vuoden 2020 talousarviossa mukana olevista uusien ja kunnostettavien puistojen rakentamiseen varatuista määrärahoista.

– Valaistuksen uusimisesta sekä puiden kaatamisesta ja kantojen poistamisesta tulee eniten kustannuksia, Nikander sanoo.

Tapionpuiston välittömässä läheisyydessä sijaitseva Asemapuisto peruskunnostettiin nykyiseen muotoonsa jo 2000-luvun alussa.

– Tapionpuisto on puolestaan ollut oman onnensa nojassa jo vuosikymmenten ajan ja nyt on sen vuoro. Alueesta tulee kunnostuksen jälkeen yhtenäisempi ja se on jatkossa puisto-osaston hoidon piirissä, Nikander sanoo.