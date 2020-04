Tarjolla digiloikkaa ja etäkouluruokaa – koululaiset hakivat tiistaina kouluruokansa annospakattuina

Tiistaina Salossa jaettiin etäkoululaisille noin tuhat kotona syötäväksi tarkoitettua ruoka-annosta. Annokset oli valmistettu ja toimitettu keskuskeittiöstä kymmeneen kouluun, joissa tällä hetkellä annetaan lähiopetusta.

– Noin viidennes kaikista etäopetusta saaneista oppilaista on tilannut tällä viikolla annoksen, kertoo Salon ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen.

Salossa perusopetusta saa noin 5 500 oppilasta. Näistä valtaosa on nyt etäkoululaisia, sillä lähiopetusta annetaan vain noin 150 oppilaalle Salon kymmenessä kouluissa.

Ruoka-annokset voi tilata etukäteen Wilman kautta aina viikoksi kerrallaan. Koululounas on tarkoitettu kaikille perusopetuksen oppilaille, jotka opiskelevat poikkeusolojen ajan etäopetuksessa.

Tupurin koulusta ruoka-annoksia noutamaan oli maanantaiksi ilmoittautunut 106 koululaista. Kaikki annoksen tilanneet eivät olleet Tupurin omia oppilaita, vaan ruokansa haki myös Moision ja Uskelan koulun koululaisia.

– Tämä on hieno homma, kertoo Johanna Jurvelin, joka oli hakemassa annosta Tupurin koululaisensa Jameksen ja tämän pikkuveljen Jaken kanssa.

Jurvelinin mukaan ruokatoimitus helpottaa etäkouluakin, kun aikaa säästyy yhden aterian teon verran.

Kotikoulu on Johanna Jurvelinin mukaan sujunut hyvin.

– James on ottanut homman hyvin haltuun. minulle on jäänyt sen tarkastaminen, että oikeat tehtävät tulevat tehdyiksi. Mutta onhan tämä erilaista. Oma haasteensa on siinä, että mukana koulupäivässä on nyt tämä pikkuvelikin. Ja on ne hermotkin muutaman kerran olleet kotikoulussa koetuksella, Jurvelin naurahtaa.

Tupurissa annosten jakaminen oli porrastettu keskuskeittiön ohjeistuksen mukaan puolen tunnin intervallein kello 12 ja 13 väliin. Ruokapalveluvastaavat Tuulia Koski ja Susanna Sallinen jakoivat annoksia heti koulun ulko-oven takana eteisessä, jonne kutsuttiin yksitellen pihalle jonon tehneitä ruoka-annoksen noutajia.

Ensi viikoksi tuhansissa etäkouluissa on pitänyt valita, noutaako päivittäin jäähdytetyn ruoka-annoksen vai hakeako kolmen viikon ateriatarpeet sisältävän ruokakassin. Molempia ei voi valita. Annosruokapalveluun ei ole sisällytetty kasvisruokavaihtoehtoa.

– Ruokakassin noutajiksi on ilmoittautunut noin 3 500 koululaista. Jäähdytetyn annoksen noutaja-asiakkaita on ilmoittautunut vähemmän kuin tällä viikolla. Ehkä ensi viikolla ruokakasseja ja annoksia noutaa yhteensä noin 4 000 asiakasta. Se on jo liki 70 prosenttia perusopetuslaisista, kertoo Anu Sorvari-Happonen.

Ruokakassissa on Sorvari-Happosen mukaan noin 17 koulupäivän edestä ateriatarvikkeita.

– Kriteereinä ovat kotimaisuus, hyvä säilyvyys ja se, että kaikki muutkin kouluateriavaateet toteutuvat.

Ruokakassit jaetaan tiistaisen tiedon mukaan keskitetysti kolmesta paikasta eli keskuskeittiöltä, Armfeltin koulusta ja Kuusjoelta.

– Näistä varsinkin keskuskeittiö joutuu valtavan paineen alle, Sorvari-Happonen sanoo.

Tupurin koulun rehtori koronakaaoksen hyvästä puolesta: Yhteishenki on kasvanut

Tupurin koulussa on normaalisti lähemmäs neljäsataa oppilasta. Nyt lähiopetusta saa tästä murto-osa, loput Tupurin 1–6-luokkalaisista opiskelee etänä. Tilanne on uusi, ja kaiken järjestäminen nopeasti on vaatinut Tupurin koulun rehtori Hanna-Maija Tuomisen mukaan paljon työtä ja venymistä kaikilta.

– Opettajien työmäärä on kasvanut hurjasti etäopetuksen takia. On pitänyt miettiä oppimateriaaleja ja oppilaiden seurantaa sekä tukemista aivan uudella tavalla, Tuominen sanoo.

Etäkoulu ei siis rehtorin mukaan suinkaan tarkoita, että hommat olisivat helpottuneet opettajilla tai koululaisilla.

– Tämä on samalla ollut huikea digiloikka uuteen maailmaan. On hienoa huomata, että me olemme saaneet sen nopeasti toimimaan, Tuominen sanoo.

Etäopiskelu on vaatinut suurta joustavuutta sekä koululaisilta, heidän perheiltään että opettajilta. Tuomisen mukaan pienimmätkin ekaluokkalaiset ovat joutuneet perehtymään uusiin sovelluksiin ja tietokoneen käyttöön aivan toisella tasolla.

Korona on muuttanut arkea monella muullakin tavalla. Mitä muuta olisi pandemiasta etätyöskentelyn lisäksi voitu oppia?

– Ainakin nyt tiedetään entistä paremmin, kuinka tärkeitä tietotekniset taidot ovat ja kuinka hienosti opettajat ja oppilaat pystyvät tarvittaessa venymään. Ja tämän lisäksi on ollut kiva huomata, kuinka yhteishenki on vahvistunut: me-hengessä ajatellaan, että kyllä me tästä selvitään. Samalla luokalla olevat auttavat toisiaan ja isommat auttavat pienempiä yli luokkarajojen, Tuominen sanoo.