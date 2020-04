Tartuntaketjureaktio

Koronavirus on lisännyt huumoria tosikoiden temmellyskenttänä tunnetussa sosiaalisessa mediassa. Ikävä kyllä. On näet käynyt niin, että myös vakavasti otettavat ehdotukset tulkitaan vitseiksi. Niin kuin esimerkiksi pääkaupunkiaseman palauttaminen Turulle.

Uudenmaan ja muun maan välinen raja panttiin kiinni viikonloppuna. Koska valtakunnan raja suljettiin jo aikaisemmin, koko muu maailma on nyt eristyksissä Helsingistä, pääkaupunkiseudusta, kehyskunnista ja niiden lievealueista.

Mutta kyllä me pärjäämme. Odotamme jännityksellä, minkälainen ryntäys länteen alkaa, kun liikkumiskiellot poistetaan. Siihen mennessä ruuhkauusimaalaisille on valjennut, että lännessä Lohjanharjun takana on valloitettavana lähes asuttamaton saloseutu.

Politiikan uutisten tekoon korona on tuonut uusia rutiineja. Ovien takana ei päivystetä niin kuin viime vuoden lopulla Antti Rinteen varapuhemieskampanjan aikana, sillä oven takaa voi tulla joku, ja voi syntyä vaarallinen lähikontakti.

Sen sijaan toimituksissa pyydetään Sanna Marinin hallitukselta, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen tiedotustilaisuutemme. Kun kutsu etäinfoon sitten tulee, sen sisältö on aina suunnilleen samanlainen:

Tänään pidetään valtioneuvoston istunto silloin ja silloin, ja sitä seuraa tasavallan presidentin esittely silloin ja silloin, ja sen jälkeen järjestetään hallituksen neuvottelu alkaen silloin ja silloin, ja hallituksen neuvottelun päätyttyä järjestetään hallituksen tiedotustilaisuus, jonka tarkan ajan kerromme myöhemmin, kunhan ensin olemme sopineet, tarvitaanko nyrkkiä vai riittääkö avokämmen.

Uusia suosituksia, kieltoja ja rajoituksia tulee, ja kaikki ovat tyytyväisiä – paitsi ne, joiden mielestä ollaan aina myöhässä.

Kun rajoituksia aletaan purkaa, syntyy liike, joka vastustaa elämän helpottumista ja haluaa jatkaa poikkeusoloja. Ensi kevään kuntavaaleihin mennessä liike on rekisteröity puolueeksi, ja vuonna 2023 se voittaa eduskuntavaalit.

Koronaviruksella on monenlaisia ennennäkemättömiä vaikutuksia. Lukkareitakin lomautetaan sekä seurakunnissa että pesäpallojoukkueissa. Paremmin eivät ole asiat kuppareillakaan, mutta pappeja ja talonpoikia sentään tarvitaan vielä.

Moni varautuu myös jo koronan jälkeiseen aikaan ja miettii, mitä tekee, minne menee ja keitä ensimmäiseksi tapaa. Ruualla ja saniteettitarpeilla on menekkiä epidemian aikana, mutta ennen pitkää muukin kauppa herää.

Syksyllä myydään jo tarpeettomaksi käyneitä tartuntaketjuja.