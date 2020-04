Teatteri Provinssi: Näyttämöt auki heinäkuussa

Teatteri Provinssi peruuttaa kaikki esitykset kaikilla näyttämöillään aina kesäkuun loppuun asti. Yksin kevään vierailuesityksistä peruuntuu 19 kappaletta.

Kesäkuun 2020 Mustion linnan kesäteatterin Mielensä pahoittaja joko siirtyy vuoden 2021 kesään tai tämän vuoden elokuulle. Provinssin oman tuotannon Hiirenloukun esityksiä peruntuu 10 kappaletta. Uusintaensi-ilta on päivätty vajaan vuoden päähän 10.3.2021, jonka jälkeen esitykset jatkuvat.

– Hiirenloukku jäi niin pahasti kesken ja tuotanto on iso, joten päätettiin siirtää sitä vuodella. Suurin vaikuttaja oli kuitenkin esityksiä jatkamaan kannustava katsojapalaute, Seppo Suominen toteaa tiedotteessa.

Teatteri Provinssi on selvitellyt kolmisen viikkoa tuhansia lippupalautuksia Lippupisteen kanssa. Urakka on Suomisen mukaan ollut suuri. Liput hyvitetään asiakkaan toivomalla tavalla. Teatteri Provinssi toivoo, että mahdollisimman moni käyttäisi mahdollisuutta ottaa joko lahjakortti tai vaihtaa lippu korvaavaan esityspäivään, joita on luvassa elokuusta alken vuoden 2021 vuoden puolelle asti.

– Jokainen arvaa, että jos 33 esitystä peruntuu vajaan kolmen kuukauden esityskauden ajalta, on se teatterille valtava ongelma ja suuri katastrofi, Suominen toteaa.

Provinssin molempien kesäteatterien tuotannot on aloitettu ja ensi-illat on kaavailtu heinäkuuksi. Kaksi puuta Mustion linnan kesäteaterissa aloittaa suunnitelmien mukaan 1. päivä heinäkuuta ja Mathildedalissa Sisko ja sen veli 10. päivä heinäkuuta – mikäli näytökset ovat tuolloin jo sallittuja.

Vierailuesitykset alkavat Mustion linnan kesäteatterissa elokuun alussa. Tulossa ovat muun muassa Noin viikon studio stand-up, Jarkko Ahola, Katri Helena, Tuure Kilpeläinen ja kaihon karavaani ja Reino Helismaa & Toivo Kärki juhlakonsertti. Salon päänäyttämön vierailut alkavat 26. elokuuta Sami Hedebergillä ja 29. elokuuta Anssi Kelalla.

Uuden Rikalanmäen teatterivintin avajaisia piti viettää toukuun 9. päivä, mutta ne on jouduttu perumaan. Uusi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Suurmusikaali My Fair Lady ensi-ilta on 3. lokakuuta ensi syksynä.

Pikkujoulurevyyn ensi-ilta sijoittuu marraskuun alkuun. Teatterin toiminta täyttää tänä vunna 20 vuotta ja tästä syystä revyyn nimeksi on päätetty Kakskyt vuotta – ja Rikala.