Teatteriin kotisohvalta – Salon Teatterin Puhdistuksen voi katsoa pääsiäisenä netistä

Salon Teatteri tarjoaa pääsiäisenä mahdollisuuden lähteä nojatuolimatkalle Salon teatteriin.

Teatterin viime syksyn ohjelmistoon kuulunut Sofi Oksasen Finlandia-palkittu Puhdistus on katsottavissa teatterin nettisivujen (www.salonteatteri.com) ja somekanavien kautta.

Tapio Väntsin ohjaama Puhdistus sai ensi-iltansa Salon Teatterissa viime syyskuussa. Näytelmä oli erittäin suosittu, ja se oli yksi teatterin kaikkien aikojen arvostelumenestyksistä.

Nyt netissä julkaistava näytelmä on taltioitu esityskaudella. Tunnelmaan on helppo päästä myös kotisohvalta käsin, koska paikalla on muun muassa oikea yleisö.

– Näytelmä toimii ja on todella vaikuttava myös videoesityksenä, vakuuttaa Salon Teatterin taiteellinen johtaja Pauliina Salonius .

Tallenteen on kuvannut ja äänittänyt ääni- ja videotuotantojen ammattilainen Jouni Lehtonen .

– Tallenne on laadultaan erittäin hyvä, Salonius toteaa.

Näytelmää voi katsoa pääsiäisen ajan eli 10.–13. huhtikuuta 10 euron hintaan. Video on katsottavissa Vimeo-videopalvelun kautta ja se maksetaan PayPal-maksujenvälitysjärjestelmällä.

Idea näytelmän laittamisesta nettiin tuli teatterin omalta väeltä.

– Haluamme tarjota ihmisille teatterielämyksen myös sellaisena aikana, kun sitä ei ole konkreettisesti saatavilla teatterissa. Tämä on myös ainutlaatuinen tilaisuus tuoda tämä vaikuttava esitys laajemmalle yleisölle.

– Näytelmää voi seurata ihan mistä tahansa, vaikka toiselta puolen maailmaa.

Monet teatterit ovat korona-aikana kehitelleet vaihtoehtoisia tapoja tuoda teatteria esille. Teatterin Tiedotuskeskus TINFO on kerännyt nettisivuilleen tietoa teatterien erilaisista verkossa tapahtuvista esityksistä ja teostallenteista. Listaa päivitetään jatkuvasti.

– Myös muualla maailmassa on vastaavanlaista toimintaa. Omalta kotisohvalta pääsee nyt seuraamaan maailmanluokan huipputaltiointeja.

Salon teatterilla on vastaavanlainen tallenne viime kesän huippumenestyksen saavuttaneesta Myrskyluodon Maijasta, jota esitettiin Vuohensaaressa.

– Myrskyluodon Maijan kohdalla odotamme vielä, että saisimmeko senkin esitettäväksi kevään aikana. Sofi Oksanen näytti meille Puhdistuksen osalta heti vihreää valoa, ja se voitiin laittaa nettiin katsottavaksi.

Saloniuksen mukaan katsomalla esityksen voi samalla tukea pienen teatterin toimintaa. Salon Teatteri on monen muun teatterin tavoin joutunut todella ahtaalle esitysten peruunnuttua.

– Esitystauko tuli vuoden pahimpaan paikkaan. Tippukivitapaus oli juuri tulossa ensi-iltaan. Näytelmä on maksanut teatterille paljon, mutta se ei tuota parhaillaan mitään. Pieni teatteri elää lipputuloista, Salonius sanoo.

Koko perheen Tippukivitapaus -musikaalista odotettiin menestystä, sillä siihen oli tehty ennätysmäärä ennakkovarauksia. Musikaalion päätetty siirtääkeväälle 2021. Salon Teatterion perunutkaikki tämän kevään esitykset 31. toukokuuta asti.

Jännitystä, draamaa ja rakkautta

Puhdistus-näytelmä sai kantaesityksensä Kansallisteatterissa vuonna 2007. Sofi Oksanen kirjoitti näytelmän pohjalta romaanin, joka voitti Finlandia-palkinnon ilmestymisvuotenaan 2008. Salossa Puhdistus nähtiin ensimmäistä kertaa viime syksynä Salon Teatterin tuotantona.

Näytelmässä eletään vuotta 1992 eli itsenäisen Viron ensimmäisiä hetkiä. Viron maaseudulla asuvan vanhan leskirouvan Aliiden ( Merja Koivaara ) luokse saapuu yllättäen nuori ja kaltoinkohdeltu venäläistyttö Zara ( Anni Salomaa ).

Zara pakenee Venäjän mafiaa, joka on pitänyt häntä seksiorjanaan. Näiden kahden naisen kohtaaminen ja keskustelut herättävät Aliiden torjutut muistot sodanjälkeisen Neuvosto-Viron ajalta – kuulustelut ja pelon ilmapiirin.

Puhdistus sisältää jännitystä ja draamaa, mutta se on myös rakkaustarina, sillä Aliiden mieleen nousee myös hyvin yksityinen ja salainen synti: pakkomielteinen, kielletty rakkaus.

Muissa rooleissa nähdään Sonja Leino , Jerry Sarlin , Jyrki Nurmi , Aki-Matti Kallio , Mikko Polojärvi ja Merita Seppälä .