TEM esittää ravintoloille 150 miljoonan euron tukipakettia – majoitusala tuen ulkopuolella, koska sitä ei ole suljettu lailla

STT:n tietojen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) esittää ravintoloille yli 150 miljoonan euron suuruista kaksiosaista tukipakettia. Ensimmäisessä vaiheessa kaikille ravintoloille annettaisiin korvausta sen perusteella, paljonko ravintolan myynti on sulkemisen takia pienentynyt. Korvausta ei tarvitsisi erikseen hakea.

Toisessa vaiheessa ravintolat voisivat erikseen hakea eräänlaista palkkatukea, jos ne palkkaavat takaisin lomauttamiaan tai irtisanomiaan työntekijöitä.

TEMin esityksestä kertoi myös ainakin Helsingin Sanomat eilen.

Esitys on vasta ministeriön pohjaesitys, josta hallitus tänään ja mahdollisesti myös huomenna keskustelee. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi aamulla Ylelle, että asia vaatinee vielä ministerityöryhmän käsittelyn.

Ravintolat ja kahvilat suljettiin valtioneuvoston asetuksen mukaan 4. huhtikuuta koko maassa, ja näillä näkymin ovet pysyvät kiinni toukokuun loppuun. Ulosmyynti on kuitenkin edelleen sallittu.

Perustuslakivaliokunta on suosittanut taloudellisia tukitoimia ravintolayrityksille. Valiokunta on myös korostanut, että sulkemisesta pitää luopua alueella, jossa ravintoloita ei ole enää välttämätöntä pitää suljettuina.

Tuilla voidaan korvata osin kiinteitä kustannuksia jo nyt

Vaikka myös majoitusalalla taloudellinen ongelma on ilmeinen, valtio on lailla sulkenut vain ravintolat. Majoitusala voi hakea tukea esimerkiksi Business Finlandin tai ely-keskusten kautta.

Viime päivinä on arvosteltu sitä, että ely-keskusten ja Business Finlandin kautta ohjatut yritystuet kohdistuvat uudistamishankkeisiin eivätkä esimerkiksi tilojen vuokriin tai palkkojen maksuun, jotka ovat monessa yrityksessä akuutein ongelma.

Tuilla voidaan kuitenkin korvata osin myös kiinteitä kustannuksia. Tällä hetkellä yritys voi käyttää Business Finlandin myöntämästä tuesta 20 prosenttia kiinteisiin kuluihin kuten vuokriin. Tiettävästi puhetta on ollut osuuden nostamisesta 40 prosenttiin, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Ely-keskusten myöntämästä tuesta kiinteisiin kuluihin saa tällä hetkellä käyttää 50 prosenttia.

Hallitus on luvannut yrityksille suoraa tukea koronakriisiin vajaat 1,5 miljardia euroa. Business Finlandin osuus on 800 miljoonaa, ely-keskusten 400 miljoonaa ja kuntien 250 miljoonaa euroa.

Ely-keskukset auttavat alle viiden hengen yrityksiä ja Business Finland sitä suurempia. Kunnat myöntävät 2 000 euron avustuksia yksinyrittäjille.

