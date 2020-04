Teollisuushallin tulipalo levittää vaarallista savua Salossa

Salon Iilikkeenmäessä Halikon Rautavalussa syttynyt teollisuushallin palo levitti terveydelle vaarallista savua tiistai-iltana. Hätäkeskuslaitos antoi Saloon vaaratiedotteen, jonka mukaan tuuli painaa savua kohti keskustaa. Alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

– Vaaratiedote on nyt purettu. Jälkisammutus on käynnissä, kertoi päivystävä päällikkö Petri Nenonen hieman ennen kello yhtätoista illalla.

Hätäilmoitus palosta tuli Valimokujalle suurena rakennuspalona hieman ennen kello puoli yhdeksää illalla. Valimon teollisuusrakennus on noin tuhannen neliön suuruinen.

– Saimme hyvin rajattua paloa, ettei se levinnyt rakennuksessa kokonaan, Nenonen kertoi.

Paikalla oli runsaasti pelastuslaitoksen yksiköitä sammuttamassa paloa.

– Parikymmentä yksikköä ja huoltoryhmä. Vettä jouduttiin käyttämään reilusti, Nenonen sanoi.

Yksi henkilö altistui lievästi savulle alkusammutuksen yhteydessä, mutta hän ei tarvinnut sairaalahoitoa.