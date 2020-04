Terrafame hyväksyy vain pienen osan sille määrätyistä ympäristökorvauksista

Kaivosyhtiö Terrafame hyväksyy vain murto-osan korvauksista, joita se määrättiin maksamaan kaivostoiminnasta aiheutuneista jätevesihaitoista.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) määräsi viime kuussa Terrafamen maksamaan yhteensä 495 000 euroa korvauksia hieman yli 270 taholle. Yhtiö on kertonut, että se aikoo valittaa osasta avin päätöstä hallinto-oikeuteen.

Yhtiö on hyväksynyt korvausten maksamisen vahingoista Oulujoen vesistössä Tuhkajokeen ja Vuoksen vesistössä Kivijokeen saakka. Nämä korvaukset yhtiö pyrkii maksamaan huhtikuun puoliväliin mennessä.

Sen sijaan yritys ei hyväksy avin päätöstä laajentaa korvausvaatimusta Jormasjärven ja Laakajärven alueille. Avin päätöksessä määrätyistä korvauksista yhteensä 268 kappaletta eli valtaosa kohdistuu näille kahdelle alueelle.

Terrafamen linjauksesta kertoi aiemmin Yle. Yhtiön kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla sanoo Ylelle, että yrityksen hyväksymä korvaus kattaa alle 10 prosenttia oikeuden määräämästä summasta.

Käsiteltävät korvaukset perustuvat rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumiseen, vesialueiden kalastuksen tuoton menetyksiin ja kaupalliselle kalastukselle aiheutuneisiin vahinkoihin. Mukana ei ole rikokseen perustuvia jätevesivahinkoja, joita on käsitelty erikseen Kainuun käräjäoikeudessa.

https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/UNKeWEF40g5w/content/aluehallintoviraston-paatos-terrafame-oy-n-kaivoksen-entinen-talvivaaran-kaivos-ymparistolupien-mukaisten-jatevesipaastojen-aiheuttamien-vahinkojen-ko?redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftiedotteet-2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UNKeWEF40g5w%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

https://www.terrafame.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/terrafame-maksaa-psavin-maaraamat-korvaukset-esittamalleen-lahialueelle-yhtion-mielesta-vaikutusalueen-laajentaminen-on-perusteeton-ja-nailta-osin-asia-etenee-hallinto-oikeuden-ratkaistavaksi.html

https://yle.fi/uutiset/3-11290676

STT

Kuvat: