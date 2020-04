Terveysteknologia kasvaa Salossa

Koronan runnellessa taloutta moni yritys on vaikean paikan edessä. Osalle yrityksistä tilanne tarjoaa kuitenkin kasvumahdollisuuden, ja tällaisia yrityksiä löytyy myös Salosta.

Salolainen Salofa on parhaillaan palkkaamassa kaksikymmentä uutta työntekijää valmistamaan vasta-ainetestejä, jotka kertovat mahdollisesta koronavirustartunnasta. Testien kysyntä on tällä hetkellä ympäri maailmaa niin suurta, että myyntiä rajoittaa vain tehtaan kapasiteetti.

Salofan tuotanto onkin siirtymässä osittain kolmivuorotyöhön.

”Tämä on meille todella merkittävä mahdollisuus”, sanoo tehtaanjohtaja Jarmo Nykänen. (SSS 21.4.2020)

Myös lääkeannostelurobotteja valmistava salolainen Evondos odottaa koronan vauhdittavan jo ennestään kasvukäyrällä ollutta myyntiä.

Ilman ihmiskontaktia tapahtuva lääkeannostelu näyttäytyy entistä houkuttelevampana vaihtoehtona tilanteessa, jossa viruksen leviäminen esimerkiksi kotihoitopotilaisiin on koko ajan läsnä oleva uhka.

Kasvunäkymistä ovat kertoneet myös salolaiset kemikaalittomia desinfiointiratkaisuja kehittävä ja valmistava Led Tailor sekä desinfiointikaappeja myyvä Hygio Oy.

Terveysteknologia-ala on kasvava vientiala. Viime vuonna alan tuotteita vietiin Suomesta 1,1 miljardilla eurolla enemmän kuin tuotiin.

Korona voi toimia osalle yrityksistä ponnahduslautana ja avata ovia uusiin vientimaihin. Esimerkiksi Led Tailor on aloittamassa vientiä Saudi-Arabiaan.

”Ensimmäistäkään tilausta ei ehditty vielä toimittaa, kun sieltä tuli jo lisätilauksia. Kysyntä on tällä hetkellä aika kovaa”, sanoo myyntijohtaja Antti Hyttinen. (SSS 21.4.2020)

On hienoa, että salolaisyritykset ovat mukana ratkomassa koronakriisiä. Samalla vahvistuu näkemys siitä, että terveysteknologiassa piilee paljon kasvupotentiaalia myös Salossa.