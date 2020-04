THL:n tiedossa olevia koronakuolemia Suomessa 90 – tehohoidossa on 70 potilasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedossa olevia koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on Suomessa nyt 90. Lukema on noussut eilisestä perjantaista kahdeksalla ihmisellä. THL muistuttaa verkkosivuillaan, ettei luku kata tällä hetkellä kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

THL:n tiedossa olevista kuolemista 61 on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella on 20 kuolemantapausta ja Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) erityisvastuualueella viisi. Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut kaksi ihmistä.

Kolme vähemmän tehohoidossa kuin eilen

Tehohoidossa on THL:n tietojen mukaan 70 potilasta. Se on kolme vähemmän kuin perjantaina. Tehohoitopotilaista 47 on Hyksin alueella. Tyksin, Kysin ja Oysin alueilla on jokaisessa seitsemän tehohoitopotilasta. Taysin alueella tehohoidossa on kaksi potilasta. Taysin alueella koronavirustartunnan vuoksi on sairaalahoidossa yhteensä vain seitsemän potilasta.

Suomessa on nyt varmistettu 3 681 koronavirustartuntaa. Yhteensä Suomessa on testattu noin 55 600 potilasta.

Helsingissä eniten tartuntoja

Kunnittain eniten tartuntatapauksia on Helsingissä, missä varmistettuja tapauksia on 1 346. Sen jälkeen tulevat kaksi muuta pääkaupunkiseudun suurkaupunkia, Espoo ja Vantaa. Espoossa varmistettuja tartuntatapauksia on 358 ja Vantaalla 274. Muista isoista kaupungeista Tampereella tartuntoja on 99, Turussa 98, Jyväskylässä 87 ja Oulussa 80.

Varmistetuista tartunnoista 52 prosenttia on naisilla ja 48 prosenttia miehillä. Ikäryhmittäin tartuntoja on eniten 50-59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa on 756 varmistettua tapausta.

Kuolleiden luvuissa on viivettä erityisesti hoivakotien kohdalla.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

STT

Kuvat: