Attendon hoivakoti Kiuruvedellä siirtyy sote-kuntayhtymän vastuulle hoivakodin vakavan koronaepidemian takia – varmistettuja tartuntoja Suomessa yli 2 600

Pohjois-Savossa Kiuruvedellä sijaitsevan Attendon hoivakodin toimintavastuu siirtyy Ylä-Savon sote-kuntayhtymälle hoivakodissa havaitun erittäin vakavan koronavirusepidemian takia. Koronavirukseen on kuollut yhdeksän Kallionsydän-hoivakodin asukasta.

– Kallionsydämen asukkaista poikkeuksellisen suuri osa on sairastunut koronaan ja tarvitsee sairaalatasoista terveydenhoitoa. Myös yli puolet vakihenkilökunnasta on sairastunut ja sen vuoksi meiltä puuttuu sairaanhoidollista osaamista, Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoo tiedotteessa.

– Koemme, että emme voi näissä olosuhteissa taata asukasturvallisuutta, hän jatkaa.

Hoito tuodaan hoivakotiin

Toimintavastuu siirtyy tänään. Asiasta kertovat yhteistuumin Attendo ja Ylä-Savon sote-kuntayhtymä. Toimintavastuun siirrolla halutaan varmistaa, että asukkaat saavat tarvitsemansa vaativan hoidon hoivakotiin. Hoivakodissa asuvia vanhuksia ei siirretä toisaalle.

– Kuluneet viikot ovat olleet erittäin raskaita Kallionsydämessä. Siirrymme johtamaan toimintaa haastavassa epidemiatilanteessa. Me pystymme tarjoamaan asukkaille vaativaa sairaanhoitoa hoivakotiin, jotta hauraassa kunnossa olevia asukkaita ei tarvitsisi siirtää, Ylä-Savon sote-kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen sanoo tiedotteessa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että koronaan sairastuneiden hoito, altistuneiden suojautuminen ja tartunnanjäljitys toteutuvat viranomaisohjeiden mukaisesti.

Uusia tartuntoja Suomessa liki 120

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi torstaina uusia lukuja varmistetuista koronavirustartunnoista. Suomessa on nyt varmistettuja tartuntoja 2 605, joista uusia tartuntoja on 118.

Suomessa varmistettuja koronavirustartuntoja on eniten 50-59-vuotiaissa, joissa tartuntoja on 555. Toiseksi eniten on 40-49-vuotiaissa, joissa varmistettuja tartuntoja on 487.

Helsingissä lähes 900 tartuntaa

THL:n tilastojen mukaan kunnittain eniten varmistettuja koronavirustartuntoja on Helsingissä, jossa niitä on nyt 897. Tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä 32 tapauksella.

Myös pääkaupunkiseudun muissa kaupungeissa, Espoossa ja Vantaalla, on varmistettuja tartuntoja yli sata. Espoossa niitä on nyt 258 ja Vantaalla 182. Kummassakin kaupungissa tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä keskiviikosta seitsemällä uudella tartunnalla.

Muista suurista kaupungeista varmistettuja tartuntoja on Tampereella 88, Oulussa 78, Jyväskylässä 74 ja Turussa 58. Uudellamaalla sijaitsevassa Järvenpäässä on seuraavaksi eniten tartuntoja, 44.

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on eiliseen keskiviikkoon mennessä kuollut 40 ihmistä. Eiliseen mennessä tehohoidossa oli 82 potilasta ja yhteensä 239 ihmistä oli sairaalahoidossa. THL:n odotetaan tiedottavan uusia tietoja tehohoidossa olevista ja kuolleista myöhemmin torstain aikana.

STT

