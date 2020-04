Suomessa varmistettujen koronatartuntojen määrä kasvanut 132:lla,

Suomessa on todettu nyt 2 308 varmistettua koronavirustartuntaa, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedoista. Määrä on kasvanut eilisestä 132 tartunnalla.

Eilen laboratoriovarmistettujen koronavirustartuntojen määrä kohosi sunnuntain lukemista 249 tapauksella. Eilen ilmoitetussa tartuntamäärässä oli kuitenkin THL:n arvion mukaan viikonlopun useamman päivän tartuntoja.

THL:n odotetaan kertovan tehohoidossa olevista potilaista sekä koronavirukseen kuolleista myöhemmin tänään.

Vasta-ainetutkimuksesta tuloksia vielä tässä kuussa

THL aloittaa tutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää uuden koronaviruksen leviämistä väestössä. Tutkimuksessa osallistujilta testataan vasta-aineita, joita muodostuu koronavirustartunnan saaneen elimistössä. Testien avulla voidaan kartoittaa epidemian levinneisyyttä eri ikäryhmissä ja alueilla.

Testillä voidaan tunnistaa niin oireettoman kuin oireita aiheuttaneen tartunnan saaneita. Tuoreita tartuntoja sen avulla tosin ei saada tietoon, sillä vasta-aineita syntyy THL:n mukaan vasta joitain viikkoja tartunnan saamisen jälkeen.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä yliopistosairaaloiden kanssa. Siihen kutsutaan kirjeitse osallistujia, jotka on valittu satunnaisotannalla. Kaikkiaan tähtäimessä on noin 750 hengen viikottainen testausmäärä.

Ensimmäisiä tuloksia odotetaan huhtikuun loppuun mennessä. Tutkimus jatkuu kuitenkin loppuvuoden ajan.

STT

