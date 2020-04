Suomen koronatartunnoissa suuri hyppäys ylöspäin – varmistettujen tapausten määrä nousi 249:llä

Suomen varmistetuissa koronatartunnoissa on tapahtunut suuri hyppäys ylöspäin. THL:n mukaan määrä on kasvanut eilisestä 249:llä. Suomessa on nyt kirjattu 2 176 varmistettua tartuntaa.

Eilen laboratoriovarmistettujen koronavirustartuntojen määrä kohosi lauantain lukemista 45:llä. Lukuihin voi vaikuttaa se, että tartuntojen raportoinnissa saattaa ilmetä etenkin viikonloppuisin viivettä.

Viikonloppuna THL arvioi, että tartuntakäyrät näyttävät Suomessa tasaisilta ja valtiovallan asettamat rajoitukset vaikuttavat purevan.

THL:n odotetaan kertovan tehohoidossa olevista potilaista sekä koronavirukseen kuolleista myöhemmin tänään.

Eilen kerrottiin, että koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 28 ihmistä.

Kuolemista noin kaksi kolmasosaa on tapahtunut Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Useita koronakuolemia on kirjattu myös Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella.

Tähän mennessä Suomessa on todettu eniten koronatartuntoja ikäryhmässä 50-59-vuotiaat. Tartunnan saaneissa on ollut miehiä hieman enemmän kuin naisia.

