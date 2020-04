THL: Varmistettuja koronatartuntoja Suomessa nyt 1 882 – luku noussut eilisestä liki 270:llä, sisältää myös takautuvia testituloksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut tuoreita tietoja varmistetuista koronavirustartunnoista. Laboratoriovarmistettuja tartuntoja on nyt 1 882. Luku on noussut eilisestä 267 tartunnalla. Hyppäys eiliseen sisältää myös takautuvia testituloksia, THL kertoo Twitterissä.

Testausta on pyritty viime aikoina lisäämään Suomessa. THL:n mukaan tällä hetkellä näytteitä voidaan testata noin 2 500 päivässä ja testauskapasiteettia kasvatetaan mahdollisimman nopeasti.

THL kertoo tehohoidossa olevista potilaista sekä koronavirukseen kuolleista myöhemmin tänään.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri rajoittaa maanantaista alkaen synnyttäjien tukihenkilöiden läsnäoloa sairaalassa koronavirustartuntariskin vähentämiseksi.

Maanantaina heti vuorokauden vaihtumisen jälkeen voimaan astuva rajoitus on voimassa toistaiseksi, sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

Puoliso tai tukihenkilö ei voi esimerkiksi olla mukana naistenosastolla synnytyksen käynnistysvaiheessa tai synnytyksen jälkeen. Hän voi kuitenkin olla mukana normaalissa alatiesynnytyksessä sen ajan, kun synnyttäjä on synnytyssalissa. Tukihenkilöiden on oltava terve päästäkseen mukaan synnytyssaliin.

Aiemmin vastaavista rajoituksista on kertonut ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus).

https://twitter.com/THLorg/status/1246347152269488129

STT