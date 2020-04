THL:n pääjohtaja Helsingin Sanomille: Kangasmaskia kannattaa käyttää julkisilla paikoilla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta suosittelee kankaisen maskin käyttämistä julkisilla paikoilla Helsingin Sanomien haastattelussa. Hänen mukaansa myös oireettoman ihmisen kannattaa käyttää maskia muiden ihmisten suojaamiseksi.

Tähän asti viranomaiset eivät ole suosittaneet oireettomille suu-nenäsuojuksen käyttämistä, koska väärin käytettynä siitä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Nyt Tervahauta suosittelee, että ihmiset käyttäisivät kangasmaskeja, koska näin hidastetaan koronaviruksen leviämistä. Paremmin virustaudeilta suojaavat hengityssuojaimet sekä kirurgiset suu-nenäsuojat pitäisi hänen mukaansa yhä varata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan käyttöön.

Helsingin Sanomien mukaan kyseessä on suositus, ei varsinainen määräys. Tervahaudan mukaan määräystä maskin käytöstä ei voida antaa, sillä viranomaiset eivät voi taata itse tehtyjen tai ostettujen kangasmaskien laatua tai toimivuutta.

– Ihminen voi tehdä valinnan, että haluan suojata lähimmäisiäni ja muita kanssaihmisiä. Olisi toivottavaa, että maskeja haluttaisiin laajasti käyttää. Jos niitä on vain esimerkiksi yhdellä prosentilla, se ei saa yhteisöllistä suojavaikutusta aikaan, Tervahauta sanoo.

Itse tehty kangasmaski on pestävä jokaisen käytön jälkeen

Sosiaalisessa mediassa on jo pitkään pyörinyt ohjeita ja videoita kotitekoisten kankaisten kasvomaskien valmistamiseen. Myös muun muassa Työterveyslaitos ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ovat julkaisseet ohjeita ja vinkkejä maskien valmistamiseen ja niiden oikeaoppiseen käyttöön.

Ennen kaikkea kotiompelijan on muistettava, että itse tehty kankainen maski ei ole hengityksensuojain. Se ei suojaa käyttäjäänsä koronavirukselta, mutta voi estää käyttäjää tartuttamasta muita.

Ohjeiden mukaan materiaalin tulee olla mahdollisimman tiivistä, mutta läpäistävä kuitenkin riittävästi ilmaa, jotta käyttäjän hengittäminen on vaivatonta. Esimerkiksi parin kolmen kerroksen verran lakanakangasta soveltuu hyvin maskimateriaaliksi. Materiaalin on myös kestettävä 90-asteista konepesua tai viiden minuutin mittaista keittämistä.

Maskin on peitettävä sekä nenä että suu, ja sen on pysyttävä hyvin kasvoilla. Käytön aikana maskia ei voi riisua pois kaulalle eikä esimerkiksi syödä tai juoda.

Kasvomaskin pukeminen ja riisuminen pitää tehdä huolellisesti, sillä likaantunut maski aiheuttaa tartuntariskin. Kädet onkin pestävä aina, kun on koskenut käytettyyn maskiin. Maski on myös pestävä jokaisen käyttökerran jälkeen.

On myös muistettava, että kasvomaski ei sovellu kaikille. Esimerkiksi lapsille tai sydän- ja keuhkosairaudesta, kuten astmasta, kärsiville maskin käyttäminen voi olla mahdotonta.

Kasvomaskien ompeluohjeita löytyy ainakin Marttaliiton verkkosivuilta ja Heinolan kaupungin julkaisemalta Youtube-videolta.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006474077.html

https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/itse-tehty-maski-ei-suojaa-koronavirukselta-hengityksensuojainten-pitaa-olla-turvallisia-ja-taata-riittava-suoja

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kankaisten-talouspaperi-maskien-valmistamiseen

https://www.martat.fi/ajankohtaista/kasvomaskien-valmistaminen-ja-oikea-kaytto-on-uusi-kansalaistaito/

https://www.youtube.com/watch?v=uf12TwtDwZY

