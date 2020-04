THL:n uusi testauslinjaus ei tuo suuria muutoksia, sairaanhoitopiirit kertovat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n uuden ohjeistuksen aiheuttamat muutokset ovat vähäisiä, sairaanhoitopiirien edustajat kertovat STT:lle.

THL:n antaman uuden ohjeen mukaan koronavirustesteihin pitäisi tästä edespäin ohjata kaikki sellaiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat, joilla on koronainfektioon sopivia oireita tai joilla muuten on lääkärin arvion mukaan syytä epäillä tartuntaa.

Ohjeistuksessa mainitaan myös, että testaukseen on syytä tartuntaepäilyn herätessä ohjata esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ja muita kriittisillä aloilla työskenteleviä.

Päivitetyn ohjeen tavoitteena on torjua epidemian leviämistä, suojata riskiryhmiä sekä turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky. Sen on tarkoitus myös helpottaa tartuntaketjujen jäljittämistä sekä tarkentaa kuvaa epidemian kulusta rajoitustoimien arvioimiseksi.

”Testauskapasiteetti on hyvä”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) uudella linjauksella ei apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan tällä hetkellä ole ollut paljonkaan vaikutuksia, sillä näytteenottokriteerit ovat olleet kansallisia suosituksia laajemmat jo pidempään.

– Tiettyjen riskiryhmien, kuten perussairaiden näytteenottokriteerejä on nyt tarkennettu, Ruotsalainen kertoo.

Tartuntaketjujen jäljittämistä painotetaan edelleen, joskin se on siirtynyt Husin alueella enemmän kuntien vastuulle.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Mikko Pietilän mukaan uuden linjauksen aiheuttamat muutokset ovat vähäisiä. Pietilä kertoo STT:lle, että sairaanhoitopiirissä on aiemminkin testattu kaikki, joilla on epäilty koronavirustartuntaa.

Varsinais-Suomessa on torstaihin mennessä todettu 195 koronavirustartuntaa. Pietilän mukaan sairaanhoitopiirin testauskapasiteetti on hyvä ja tartuntaketjujen jäljitys on järjestetty hyvin.

– Tietysti aina mitä enemmän uusia tapauksia tulee, sitä haastavammaksi se muuttuu. Toistaiseksi olemme siitä selvinneet, ja kunnat ovat tehneet tässä hirveän hyvää työtä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on alkanut kirjoittaa THL:n uusien ohjeiden mukaisesti omaa ohjeistustaan, joka julkaistaan sairaanhoitopiirin verkkosivuilla. Tampereen yliopistollisen sairaalan infektioyksikön osastonylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo, että koronavirustestauksia on tehty tähänkin asti matalalla kynnyksellä.

Syrjäsen mukaan testauskapasiteetti Pirkanmaalla on riittävä ja sitä on nostettu aina tarpeen mukaan. Pirkanmaalla on torstaihin mennessä todettu 181 koronavirustartuntaa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essoten terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä kertoo, että uusi linjaus ei aiheuta merkittävä muutoksia sairaanhoitopiirin käytäntöihin. Seppälän mukaan koronavirustestausten tilanne Essoten alueella on hyvä ja oireilevat potilaat ja hoitohenkilökunta on saatu hyvin testattua.

Varhilan näkemystä ei tunnisteta

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikön Kirsi Varhilan mielestä sairaanhoitopiirit ovat tehneet koronatestejä liian kitsaasti eikä niissä ole noudatettu riittävän tarkasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita. Varhilan näkemyksistä kirjoittaa Lännen Media.

Kansliapäällikön mukaan ongelma on ollut eritoten se, että hoitohenkilöstöä ei ole testattu riittävän matalalla kynnyksellä.

Sairaanhoitopiirien edustajat eivät tunnista ongelmaa.

– Husin alueen ohjeistuksen ja näytteenottokriteereiden mukaan sote-henkilöstöä on ohjattu testaukseen erittäin matalalla kynnyksellä, Eeva Ruotsalainen sanoo.

– Käytössä oleva kapasiteetti huomioiden testauksia on tehty VSSHP:ssa vastuullisesti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Mikko Pietilä toteaa.

– Tähänkin asti kaikki terveydenhuollon ammattilaiset on määrätty testeihin aina, jos on ilmennyt vähänkään oireita, Taysin Jaana Syrjänen sanoo.

Essoten Santeri Seppälä on samoilla linjoilla.

– Tässä ei ole mitään alueellista ongelmaa. Meillä on jopa kummaksuttu, kun on sanottu, että sairaanhoitopiirien testauksissa olisi jotain ongelmaa. Toki Suomi on iso maa ja on erilaisia alueita.

STT ei tavoittanut torstaihin alkuiltaan mennessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ketään haastatteluun uutta linjausta koskien.

