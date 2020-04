Tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä on nyt Suomessa 98, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä neljällä ihmisellä. THL:n mukaan kuolemantapausten luku ei kata tällä hetkellä kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

Tehohoidossa on 67 potilasta.

Aiemmin THL kertoi, että Suomessa on varmistettuja koronavirustartuntoja 3 868.

STT