Tiedossa olevia koronaviruskuolemia nyt 98, luku ei sisällä kaikkia sairaaloiden ulkopuolella menehtyneitä

Suomessa on nyt 3 868 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 85.

THL:n tietojen mukaan Suomessa on kuollut koronan vuoksi 98 ihmistä. Määrä on noussut eilisestä neljällä. Luvuista voi kuitenkin puuttua kymmeniä hoivakodeissa tapahtuneita kuolemantapauksia.

– Kokonaisluku ei tällä hetkellä kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia, THL huomauttaa päivittäisessä tilannekatsauksessaan.

Yksin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) tällaisia kirjaamattomia kuolemantapauksia voi olla jopa 50-60, arvioi Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi STT:lle sunnuntaina.

THL:n maanantaina ilmoittamien tietojen mukaan Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa yhteensä 209 potilasta. Tehohoidossa on 67 potilasta.

”THL saa tiedon kuolemista”

Kainuun, Länsi-Pohjan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä ei uskota, että näiden alueiden hoivakotien mahdolliset koronaviruskuolemat jäisivät tiedottamatta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Asiaa kommentoi kyseisten kolmen sairaanhoitopiirin johto STT:lle maanantaina.

– Jos Kainuun sairaanhoitopiirissä tapahtuisi hoivakodeissa koronakuolemia, tiedottaisimme myös nuo kuolemat ilman muuta THL:lle, kertoi Kainuun sote-kuntayhtymän vs. hallintoylilääkäri Olli-Pekka Koukkari.

Koukkarin mukaan tieto menisi THL:lle siitä huolimatta, että koronatilannetta kartoittava THL:n lomake ei kysy tietoa hoivakotikuolemista.

– Lomakkeessa ei kysytä hoivakotikuolemista vaan erikoissairaanhoidon tilannekuvaa. Mutta saisimme tiedot kuolemista perille muuta kautta. Se tosin voisi kestää hiukan kauemmin kuin tiedot sairaalakuolemista, jotka menevät THL:n tietoon yhdessä päivässä.

Ruotsin rajan tuntumassa Lapin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu THL:n mukaan yhteensä 74 koronatartuntaa.

– Koronakuolemia on varmistunut Länsi-Pohjassa vain yksi. Jos alueemme hoivakodeissa tapahtuisi koronakuolemia, tieto menisi THL:lle samoin kun sairaalakuolemista. Olen ohjeistanut viime viikon lopulla, että viive raportoinnissa saa olla noin yksi vuorokausi, kertoi johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Kuolinsyyrekisteri on hitaampi

Koronatartuntojen raportointi toimii Taskilan mukaan Länsi-Pohjassa niin, että vain testeillä vahvistetut tapaukset lasketaan koronapositiivisiksi.

– Vahvistamattomia tartuntaepäilyjä emme mukaan laske.

Taskilan mukaan kuolinsyyrekisteri ei ole niin ajantasainen koronakuolemien raportoinnissa kuin THL:n keräämät tiedot ovat.

– Siitäkin syystä pidän THL:lle ilmoitettua koronakuolemien lukua tärkeänä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin operatiivisen palvelualueen johtaja Jyrki Jalkanen puolestaan kertoi, että alueella koronakuolemia on vahvistettu kaksi.

– Molemmat kuolemat ovat tapahtuneet sairaalan ulkopuolella. Jos koronakuolema tapahtuu hoivakodissa, otamme sen mukaan raportointiin THL:lle.

Koronatestien tulokset sairaanhoitopiiri saa tietoonsa Jalkasen mukaan 1-3 päivässä testitulosten valmistumisesta.

Yle uutisoi perjantaina, että Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit kertoivat sisällyttävänsä THL:lle raportoimiinsa lukuihin myös hoivakodeissa kuolleet.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen kertoi STT:lle perjantaina uskovansa, että koronaviruskuolemat saadaan tilastoitua kohtalaisen luotettavasti, mutta tilastoimisessa on viivettä. Viiveet voivat hänen mukaansa olla päivistä viikkoihin.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

https://yle.fi/uutiset/3-11310966

STT

