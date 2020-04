Times: Britanniassa koronavirussulku jatkuu vielä kolme viikkoa

Britanniassa pääministerin tehtäviä hoitavan Dominic Raabin on määrä ilmoittaa torstaina kolmen viikon jatkosta koronavirussulkutoimille, kirjoittaa brittilehti Times.

Ulkoministeri Raab on tuurannut pääministeri Boris Johnsonia. Johnson on saanut koronavirustartunnan ja oli aiemmin tehohoidossa viruksen aiheuttaman taudin takia. Johnson pääsi sairaalasta sunnuntaina, mutta ei ole vielä palannut töihin.

Raab sanoi viime viikolla, ettei esimerkiksi ihmisten liikkumisrajoituksiin voida puuttua ennen kuin koronaepidemian huippu on saavutettu Britanniassa.

Timesin mukaan maan hallituksen sisällä on kuitenkin erimielisyyttä siitä, kauanko rajoituksia on syytä jatkaa ja olisiko osa ihmistä mahdollista päästää palaamaan töihin. Rajoitusten purkua puoltavia ajaa talouden tilanteesta sekä eristäytymisen mahdollisesti aiheuttamista sosiaalista ja terveydellisistä ongelmista.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Britanniassa oli maanantaina vahvistettu yhteensä yli 88 000 koronavirustartuntaa. Se on yli 1 300 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Virus on tiettävästi vienyt hengen yli 11 000 ihmiseltä.

Raab arvioi maanantaina, että huippukohtaa viruslukemissa ei ole vielä saavutettu, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Hän sanoi myös, että hallitukselta on turha odottaa lievennystä rajoituksiin ainakaan tällä viikolla.

Ranska jatkaa sulkuja, Espanja höllää varovasti

Briteistä 74 prosenttia kannattaa Timesin mukaan eristystoimien jatkamista, vaikka ne heikentäisivät taloutta. 13 prosenttia puolestaan suojelisi taloutta, vaikka se tarkoittasi viruksen nopeampaa leviämistä.

Esimerkiksi Ranskassa koronarajoituksia jatketaan 11. toukokuuta asti, kertoi presidentti Emmanuel Macron maanantai-iltana televisiopuheessaan. Tällä tietoa koulut saavat tuolloin avata ovensa, mutta ravintoloiden ja baarien ovet pysyvät edelleen säpissä.

Espanja puolestaan aloitti maanantaina varovaisen rajoitusten höllennykset. Esimeriksi osa tehtaiden ja rakennustyömaiden työntekijöistä sai palata töihin.

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/dominic-raab-to-announce-lockdown-for-3-more-weeks-j335kmbv0

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://www.bbc.com/news/uk-52273774

STT

Kuvat: