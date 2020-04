Tornadot tappaneet ainakin 14 ihmistä Yhdysvalloissa – koronaviruspandemia vaikeuttaa hätämajoituksen järjestämistä

Yhdysvalloissa tornadot ovat tappaneet useita ihmisiä maan eteläisissä osavaltioissa. Viranomaisten mukaan kuolleita on ainakin 14.

Lisäksi tornadot ovat aiheuttaneet suurta aineellista vahinkoa. Satoja koteja on tuhoutunut tai kärsinyt eriasteisia vaurioita.

CNN:n mukaan Yhdysvaltojen kansallinen sääpalvelu rekisteröi yli 30 tornadoa Texasin, Louisianan, Mississippin ja Georgian osavaltiossa. Sähköt ovat olleet pahimmillaan poikki lähes miljoonalta asiakkaalta.

Myrskysuojiin tai väliaikaiseen majoitukseen hakeutuvia ihmisiä on muistutettu huolehtimaan turvaväleistä ja käsihygieniasta koronaviruksen takia. Louisianassa Monroen kaupungissa viranomaiset pyysivät hotelleja avaamaan ovensa tornadoevakoille, koska yhteisen myrskysuojan avaamista pidettiin liian vaarallisena.

Maanantaina tuhoisan säärintaman ennustetaan siirtyvän edelleen itärannikolle. CNN:n mukaan vaarallisista myrskyistä varoitetaan ainakin Etelä-Carolinan, Pohjois-Carolinan ja Virginian osavaltioissa. Varoitus kovista tuulista ulottuu alueelle, jolla asuu yhteensä 150 miljoonaa ihmistä, uutiskanava kertoo.

New Yorkissa viranomaiset kehottivat ihmisiä pysymään kotona, kuten useimmat jo tekevätkin koronaviruspandemian vuoksi.

– Newyorkilaiset ympäri osavaltiota noudattavat neuvoamme pysyä kotona koronapandemian takia, ja tämä myrsky tekee siitä vielä tärkeämpää, sanoi New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo.

STT

