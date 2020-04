Tragedioiden koetteleman Kennedy-suvun kaksi jäsentä kateissa Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa etsitään kahta kateissa olevaa Kennedy-klaanin jäsentä. Kateissa ovat murhatuksi joutuneen Robert F. Kennedyn tyttärentytär Maeve Kennedy Townsend McKean ja hänen 8-vuotias poikansa Gideon.

Kaksikko katosi paikallista aikaa torstaina ollessaan liikkeellä kanootilla South River -joella Marylandissä. McKeanin aviomies kertoi Washington Postille, että äiti ja poika olivat lähteneet noutamaan veteen joutunutta palloa. He vain joutuivat kauemmaksi kuin mistä pystyivät selviytymään eivätkä päässeet takaisin.

Poliisiviranomainen kertoi perjantaina, että kadonnutta kanoottia muistuttava kanootti on löytynyt nurin kääntyneenä.

Maeve Kennedy Townsend McKean on demokraattipoliitikko Kathleen Kennedy Townsendin tytär, joka puolestaan on Robert F. Kennedyn tytär ja murhatuksi joutuneen presidentti John F. Kennedyn veljentytär.

Kennedyt ovat Yhdysvaltain näkyvimpiä ja merkittävimpiä sukuja, joskus Yhdysvaltain kuninkaallisiksikin kutsuttuja. Laajaa sukua ovat koetelleet monenlaiset tragediat.

Koko maailmaa ravisutti presidentti John F. Kennedyn murha Dallasissa 1963. Presidentiksi pyrkineen Robert-veljen murha viisi vuotta myöhemmin kuohutti maailmaa miltei yhtä paljon.

Presidentti Kennedyn poika John F. Kennedy Jr puolestaan kuoli vuonna 1999 pienkoneturmassa. Samassa turmassa menehtyi myös pojan vaimo.

STT

