Trump aiheutti jälleen närkästystä tviiteillään – tulkittiin tueksi koronavirusrajoituksia vastustaville mielenosoittajille

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on jälleen aiheuttanut hämmennystä ja närkästystä Twitter-viesteillään. Perjantaina julkaistujen viestien on tulkittu tukevan mielenosoittajia, jota ovat kerääntyneet eri puolilla maata yhteen vastustamaan koronaviruksen torjuntaan liittyviä liikkumisrajoituksia.

Tviiteissään republikaanipresidentti kehotti vapauttamaan Minnesotan, Michiganin ja Virginian, jotka kaikki ovat demokraattijohtoisia osavaltioita.

Myöhemmin Valkoisen talon päivittäisessä lehdistötilaisuudessa Trump puolusti tviittejään sanomalla, että hänen mielestään joissakin osavaltioissa rajoitukset ovat liian tiukkoja. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN, jonka mukaan rajoituksiin liittyviä protesteja on nähty viime päivinä myös esimerkiksi Ohiossa, Kentuckyssa, Pohjois-Carolinassa ja Kaliforniassa.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1251168994066944003?s=20

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-intl-04-17-20/index.html

STT

