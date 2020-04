Yhdysvaltain toinen korona-aalto voi olla aiempaa pahempi – osuu flunssakauden kanssa päällekkäin

Yhdysvaltain toinen korona-aalto voi olla aiempaakin tuhoisampi, kertoi Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n johtaja Robert Redfield tiistaina paikallista aikaa.

Hänen mukaansa on mahdollista, että koronavirus kurittaa maata ensimmäistäkin aaltoa pahemmin ensi talvena, koska toinen aalto osuu luultavasti päällekkäin flunssakauden kanssa. Redfield kertoi asiasta Washington Postin myöhään tiistaina julkaisemassa haastattelussa.

Redfield kehotti yhdysvaltalaisia varautumaan tulevien kuukausien aikana muun muassa ottamalla influenssarokotukset ennen seuraavaa flunssakautta.

– (Rokotteen ottaminen) voi mahdollistaa sen, että sairaalassa on tarjolla vuodepaikka äidillesi tai isoäidillesi, joka voi saada koronaviruksen, hän painotti.

Terveydenhuollon vaikea selvitä kahdesta viruksesta

Redfieldin mukaan korona saapui Yhdysvaltoihin juuri, kun tavanomainen flunssakausi oli lientymässä. Jos kummankin viruksen pahin piikki olisi iskenyt samanaikaisesti, olisi terveydenhuoltojärjestelmän ollut Redfieldin mukaan erittäin vaikea selvitä siitä.

Hän arvioi lehdelle, että kaksi päällekkäistä hengitystieinfektioaaltoa voisi aiheuttaa ennalta-arvaamattoman kuormituksen maan terveydenhuoltojärjestelmälle.

Yhdysvalloissa on varmistettu Johns Hopkins -yliopiston mukaan yli 825 000 koronatartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut noin 45 000 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on kuollut koronan vuoksi 137 ihmistä miljoonaa asukasta kohden, kertoo maailman koronatartuntoja seuraava Worldometer-sivusto. Suomessa vastaava luku oli keskiviikkoaamuna 25.

Trump keskeytti maahanmuuton

Presidentti Donald Trump on kertonut keskeyttävänsä maahanmuuton Yhdysvaltoihin 60 päiväksi. Keskeytys koskee niin sanottua green cardia eli pysyvää oleskelulupaa hakevia. Lupa oikeuttaa työskentelyyn Yhdysvalloissa.

Presidentin mukaan keskeytys saattaa jatkua pidempään maan taloustilanteen mukaan. Hän kertoi allekirjoittavansa presidentin määräyksen todennäköisesti keskiviikkona paikallista aikaa.

– Maahanmuuton keskeyttäminen auttaa pistämään työttömät amerikkalaiset työpaikkajonon kärkeen, kun Amerikka aukeaa uudelleen, Trump sanoi päivittäisessä koronavirustiedotustilaisuudessaan lehdistölle.

Yhdysvalloissa 22 miljoonaa ihmistä on jäänyt ilman työtä koronaviruskriisin takia.

Uutiskanava CNN kertoo, että keskeytys ei koske työntekijöitä, jotka tulevat maahan tilapäisesti. Asiaa tunteva viranomainen kertoo medialle, että keskeytys ei koske tilapäisiä työviisumeita, sillä ne ovat lupajärjestelmässä mutkikkaampia ja niiden selvittämiseen vaaditaan aikaa.

Osa työviisumeilla työskentelevistä on kriisin kannalta olennaisilla aloilla. Heitä työskentelee esimerkiksi terveydenhuollossa ja ruoantuotannossa.

Demokraateilta heti vahva vastustus

Texasilainen demokraattiedustaja Joaquin Castro tyrmäsi Trumpin suunnitelmat heti tviitin jälkeen. Hänen mielestään kyse on vain presidentin yrityksestä suunnata keskustelu toisaalle siitä, miten Trump on epäonnistunut koronaviruksen pysäyttämisessä ja ihmisten henkien pelastamisessa.

Castro sanoi lisäksi, että Trumpin aikomuksena on saada etua kriisistä ja edistää maahanmuuttovastaista agendaansa.

480 miljardin dollarin hätäapupaketti

Yhdysvalloissa senaatti hyväksyi tiistaina paikallista aikaa yli 480 miljardin dollarin hätäapupaketin. Paketilla tuetaan pienyrityksille suunnattua lainaohjelmaa sekä rahoitetaan sairaaloita ja koronavirustestausta.

Sekä republikaanit että demokraatit kannattivat pakettia. Edustajainhuoneen on määrä hyväksyä paketti torstaina.

Viime kuun lopussa maassa hyväksyttiin 350 miljardin dollarin paketti, joka tuki lähinnä yrityksiä palkanmaksussa. Paketin varat kuitenkin hupenivat nopeasti.

https://www.washingtonpost.com/health/2020/04/21/coronavirus-secondwave-cdcdirector/

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://edition.cnn.com/2020/04/21/politics/donald-trump-immigration-coronavirus/index.html

STT

Kuvat: