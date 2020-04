Trump: Koronatiedotustilaisuudet eivät ole ajan ja vaivan arvoisia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tviitannut, että Valkoisen talon päivittäiset koronavirusta käsittelevät tiedotustilaisuudet eivät ole ajan ja vaivan arvoisia.

Tilaisuutta ei pidetty lauantaina, vaikka presidentti on pitänyt lehdistölle koronakatsauksen 50 kertaa kahden kuukauden aikana.

Paria päivää aikaisemmin Trumpin puheet tilaisuudessa aiheuttivat kohua. Presidentti piti selvittämisen arvoisena, voisiko koronapotilaan kehoon antaa vaikka ruiskeena desinfiointiainetta. Trump tarttui alustaviin tutkimustuloksiin, joiden mukaan desinfiointiaineet näyttivät toimivan hyvin virusta vastaan.

Desinfiointiaineen nauttiminen sisäisesti on hyvin vaarallista.

STT