Trump Reutersille: Kiina haluaa, että häviän vaalit

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan tekevän kaikkensa, jotta hän häviäisi tulossa olevat presidentinvaalit. Trump esitti syytöksensä uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Trump sanoi uskovansa, että Kiina haluaa demokraattipoliitikko Joe Bidenin voittavan. Trumpin mukaan Kiina toivoo Bidenin helpottavan kauppa- ja muuta painostusta, jota Trump on Kiinaan kohdistanut.

Trump on syyttänyt toistuvasti Kiinaa koronaviruksen leviämisestä, koska maa ei Trumpin mukaan kertonut ajoissa koronaviruksesta muulle maailmalle. Presidenttiä itseään on kuitenkin syytetty siitä, että hän viivytteli epidemian vastaisissa toimissa Yhdysvalloissa.

Reutersin haastattelussa Trump puhui jälleen kovin sanoin Kiinan vastuusta ja kertoi pohtivansa eri seurausvaihtoehtoja Kiinalle viruksen vuoksi.

– Voin tehdä paljon, hän sanoi.

Trump aikoo ensi viikolla Arizonaan

Presidentti Donald Trump aikoo ensi viikosta alkaen jälleen lentää eri puolille Yhdysvaltoja. Uutistoimisto AFP:n mukaan Trump kertoi Valkoiseen taloon kokoontuneille toimittajille, että matkustaa ensi viikolla Arizonaan. Samoin hän on aikeissa vierailla Ohiossa ”hyvin pian”.

Trump sanoi odottavansa, että pääsee pitämään kampanjatilaisuuksia mahdollisimman pian.

Arizonan matka ei ole vaalikampanjamatka vaan liittyy maan talouteen. Trumpin mukaan on liian varhaista järjestää suuria stadiontapahtumia.

– Toivottavasti se aika ei ole liian kaukana, kun voimme pitää massiivisia tilaisuuksia ja ihmiset istuvat vierekkäin.

