Trump sanoo Yhdysvaltojen leikkaavan rahoitustaan WHO:lle – syyttää Maailman terveysjärjestöä Kiinan suosimisesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa leikata Maailman terveysjärjestön WHO:n rahoitusta. Trump syyttää WHO:ta Kiinan suosimisesta ja koronavirustilanteen huonosta hoitamisesta.

Yhdysvallat on YK:n alaisen WHO:n suurin rahoittaja.

– Leikkaamme voimakkaasti siitä rahasta, jonka käytämme WHO:hon, Trump sanoi päivittäisessä tiedotustilaisuudessaan.

Trump ei täsmentänyt kuinka paljon Yhdysvallat aikoo rahoitustaan supistaa tai milloin. Kun häneltä kysyttiin asiasta lisää, presidentti näytti pehmentävän sanomisiaan.

– En sano että teemme niin, mutta me pohdimme tätä asiaa.

Trump sanoi että jotkut WHO:n ohjelmat ovat hyödyllisiä, mutta että järjestö on tehnyt liikaa virheitä.

Trump hämmästeli WHO:n ohjeita

Jo aiemmin päivällä Trump hyökkäsi Twitterissä WHO:ta kohtaan. Trumpia tuntui kismittävän erityisesti se, että WHO suositteli koronaviruksen leviämisen alkuvaiheessa maailman maita olemaan sulkematta rajojaan.

– He näyttävät olevan hyvin paljon kallellaan Kiinaan päin. Se ei ole oikein, Trump sanoi ja hämmästeli WHO:n matkustussuosituksia.

– Onneksi hylkäsin heidän neuvonsa pitää rajat auki kiinalaisille varhaisessa vaiheessa.

Koronavirus lähti leviämään Kiinan Wuhanista, ja Kiinan viranomaiset ovat saaneet kritiikkiä yrityksistä pimittää tiedot viruksen vakavuudesta. Toisaalta myös Trump vähätteli alkuvaiheessa koronaviruksen vaikutusta Yhdysvalloissa ja vertasi sitä tavalliseen influenssaan.

Häneltä kysyttiin jälleen tiistain tiedotustilaisuudessa, miksi hän vähätteli alkuvaiheessa koronavirusta.

– Ei olisi järkeä alkaa huutaa, että näin voi tapahtua. Olen tämän maan cheerleader. En halua aiheuttaa kaaosta ja järkytystä, Trump sanoi.

Koronavirus tuo esiin afroamerikkalaisväestön terveysongelmat

Yhdysvalloissa yli 12 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Trump ja hänen koronaneuvonantajansa, immunologi Anthony Fauci puhuivat tiedotustilaisuudessa myös siitä, miksi koronavirusepidemia on iskenyt erityisen kovasti afroamerikkalaisiin.

– Teemme kaikkemme vastataksemme tähän haasteeseen. Se on valtava haaste. Se on kamalaa, Trump sanoi CNN:n mukaan.

– Se on ollut suhteetonta. Tämä on iskenyt heihin hyvin kovaa.

Fauci selitti, että koronavirus on nostanut esiin normaalitilanteessakin olemassa olevat terveyserot. Vähemmistöjen ja erityisesti afroamerikkalaisten keskuudessa on keskimääräistä enemmän esimerkiksi diabetesta, kohonnutta verenpainetta, ylipainoa ja astmaa.

– Ikävä kyllä, kun katsoo sairauksia, jotka johtavat huonoon lopputulokseen koronaviruksen kanssa, jotka vievät ihmiset teholle ja hengityskoneisiin ja usein johtavat kuolemaan, ne ovat juuri samoja asioita, jotka ovat yliedustettuina afroamerikkalaisten keskuudessa, Fauci sanoi.

– Se on hyvin surullista. Emme voi tässä tilanteessa tehdä muuta kuin antaa heille parasta mahdollista hoitoa.

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-07-20/index.html

STT

Kuvat: