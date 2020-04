Trump varoitti amerikkalaisia tuskallisista viikoista – tiistaina Yhdysvalloissa ainakin 811 viruskuolemaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti kansalaisia edessä olevista tuskallisista viikoista. Trump puhui kahdesta tulevasta viikosta päivittäisessä koronaviruskriisin liittyvässä tiedotustilaisuudessa.

Pari päivää aiemmin Trump arvioi, että koronaviruskuolemien määrässä korkein kohta saavutetaan todennäköisesti kahden viikon kuluessa eli pääsiäisen aikoihin.

– Haluan, että amerikkalaiset ovat valmistautuneet edessä oleviin rankkoihin päiviin, Trump sanoi tiistaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Trump sanoi myös, että liittovaltion hallinnolla on hallussaan kymmenentuhatta hengityskonetta. Presidentin mukaan niitä ei ole vielä jaettu osavaltioiden sairaaloihin.

Presidentti on aiemmin ollut sitä mieltä, että kerran osavaltioihin jaettua laitteistoa voisi olla vaikea saada enää takaisin.

Rajoitukset koskevat valtaosaa kansasta

Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci toisti lehdistötilaisuudessa aiemman arvionsa siitä, että Yhdysvalloissa on syytä varautua jopa sataantuhanteen koronaviruskuolemaan.

Terveysviranomaisten mukaan vain jyrkät eristystoimet ja liikkumisrajoitukset voivat auttaa hidastamaan ja estämään viruksen leviämistä. Rajoitusten arvioidaan koskevan jo ainakin 75:tä prosenttia Yhdysvaltojen asukkaista.

– Tähän ei ole ihmerokotteita tai -hoitoja. On vain se, miten käyttäydymme. Meistä jokaisen toiminta vaikuttaa siihen, miten pandemia kehittyy seuraavien 30 päivän aikana, presidentin hallinnon virustorjunnasta vastaava Deborah Birx sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Birxin mukaan viruskuolemien määrä saattaa pahimmassa tapauksessa nousta Yhdysvalloissa jopa 240 000:een.

Toistaiseksi korkein kuolleisuusluku

CNN:n mukaan Yhdysvalloissa oli tiistain aikana kuollut koronaviruksen seurauksena ainakin 811 ihmistä. Kyseessä oli maan korkein päivittäinen luku epidemian aikana.

Maailman koronatartuntamääriä seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan vuorokaudessa olisi kuollut jopa 865 ihmistä, kertoi uutistoimisto AFP. Luvussa olivat mukana maanantai-illasta tiistai-iltaan 24 tunnin sisällä tietoon tulleet tapaukset.

Yhdysvalloissa on nyt raportoitu yli 3 800 virukseen liittyvää kuolemaa.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan varmistettuja koronavirustartuntoja on Yhdysvalloissa yli 190 000. Tartuntojen todellinen määrä lienee tätä suurempi.

Yhdysvalloissa on vahvistettuja tartuntoja eniten maailmassa. Yhdysvaltojen jälkeen eniten todettuja tartuntoja on raportoitu Italiassa, Espanjassa ja Kiinassa.

Pandemia voi aiheuttaa konflikteja

Koronaviruspandemia on pahin globaali kriisi sitten toisen maailmansodan, arvioi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres keskiviikkona. Samalla Guterres oli huolissaan siitä, että pandemia voi aiheuttaa konflikteja ympäri maailmaa.

Pääsihteerin mukaan viruksen leviäminen ja sen taloudelliset vaikutukset sekä niiden aiheuttama riski epävarmuuden, levottomuuden ja konfliktien lisääntymisessä tekevät koronakriisistä haastavan.

Guterres sanoi taudin uhkaavan jokaista koko maailmassa.

– Taloudellinen vaikutus tuo mukanaan laman, jolle ei ehkä löydy vertaista lähihistoriasta, hän sanoi.

STT

