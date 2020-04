Ilkivallantekijät ja varkaat iskivät viime viikolla Someron Tupanäyttämön tiloihin Havuharjulla. Harrastajateatterin taiteellinen johtaja Merja Koivaara löysi tuhot lauantai-iltapäivällä.

– Jo Havuharjuntielle käännyttyämme havaitsimme liikennemerkkiin nojanneen polkupyörän, joka oli meidän varastostamme. Siitä jonkun matkan päässä mäen alla oli pyörätuoli, jota viimeksi käytimme Tuntemattomassa potilaassa, Koivaara kertoo.

Teatterilla näky oli lohduton.

– Sisään oli murtauduttu ikkunanverkon kautta. Esiintymislavalta oli heitetty lavastuskalusto alas ja paiskottu astioita säpäleiksi lattialle. Pihalle jätetyllä kirveellä oli hajotettu kaikki mehiläiskennot, Koivaara kertoo.

Tupanäyttämöläiset olivat viimeksi olleet paikalla pääsiäismaanantaina.

– Pääsiäisen jälkeisellä viikolla tämä on tapahtunut. Kuulimme, että jo viime torstaina pyörätuoli olisi nähty keskellä pulkkamäkeä, jonka alta se löytyi, Koivaara huomauttaa.

Hän toivoo syyllisten löytyvän tavalla tai toisella.

– Joku Lamminniemen asukkaista on voinut nähdä, milloin pyörää tai pyörätuolia on kuljetettu, Koivaara sanoo ja lupaa vinkin antajille muutaman vapaalipun kesän iltamiin.

– Jäljistä päätellen asialla ovat olleet keskenkasvuiset tai muuten järjettömät. Tuollaisella energialla voisi tulle meille talkoisiin purkamaan paikkoja luvan kanssa!

Tupanäyttämö on tehnyt tapahtuneesta rikosilmoituksen.

– Valvontakamerat on pakko ottaa takaisin käyttöön, Koivaara toteaa.

Hän on huomannut kesäteatterialueen vetävän asiatonta väkeä enemmän nyt, kun sitä ympäröivä aita on purettu. Someron kaupunki rakentaa kesäteatterille uutta aitaa ja porttia.

– Jo aiemmin keväällä ulkonäyttämölle oli ajettu mönkkärillä ja tehty siihen syvät urat.

Koivaara muistuttaa, ettei kesäteatterin alue sovi yleiseksi leikkipaikaksi.

– Siellä voi olla naulaisia puita ja kaatuvia kulisseja.

Someron Tupanäyttämö on toiminut Havuharjun entisen tanssilavan kiinteistössä vuodesta 1982. Alueella on joskus aiemminkin tehty ilkivaltaa ja paikalla on käynyt voroja. Takavuosina on viety muun muassa porakone ja kaasupullo.

– Joskus olemme saaneet kerätä järvestä sinne heitettyjä tavaroitamme, Koivaara kertoo.

– Rantaan rakennettu nuotiopaikka on rauhoittanut meidän aluettamme, mutta tänä keväänä on ollut kaikin tavoin levottomampaa.