Tuppurainen: Omistajaohjauksen periaatepäätöksen käsittely siirtyy, koska keskustan eduskuntaryhmä haluaa vielä keskustella siitä

Hallituksen omistajaohjauksen periaatepäätöksen käsittely siirtyy tältä päivältä, koska keskustan eduskuntaryhmä haluaa vielä tänään keskustella omistajaohjausministerin kanssa periaatepäätöksestä. Asiasta kertoo Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) STT:lle.

Tuppuraisen mukaan talouspoliittinen ministerivaliokunta oli jo aiemmin hyväksynyt periaatepäätöksen yksimielisesti. Tuppuraisen mukaan periaatepäätös vahvistetaan valtioneuvostossa myöhemmin.

– Tarjouduin alkuvuodesta vierailemaan hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä keskustelemassa omistajaohjauksen periaatepäätöksen linjauksista ennen kuin asia päätetään valtioneuvoston istunnossa. Keskustan eduskuntaryhmä on kutsunut minut tänään keskustelemaan periaatepäätöksestä ryhmäänsä, Tuppurainen viestittää avustajansa välityksellä.

Hallituksen oli määrä julkistaa tänään linjauksensa uudeksi omistajaohjauspolitiikaksi, ja asia mainittiin vielä eilisessä valtioneuvoston istunnon ennakkolistassa.

Omaisuustuloista toivottiin lisärahaa

Koronakriisi on vavisuttanut voimakkaasti myös valtion omistusten markkina-arvoa. Vielä joulukuussa pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus oli hakemassa omaisuustuloista rahaa tulevaisuusinvestointeihin.

Hallitusohjelman mukaan tarkoituksena olisi kohdentaa enintään 3 miljardia euroa kertaluonteisiin investointeihin ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin kokeiluihin. Toimet oli tarkoitus rahoittaa pääosin omaisuustuloilla. Kolmesta miljardista 2,5 miljardia kerättäisiin valtion suorista yhtiöomistuksista ja loput 500 miljoonaa muista omaisuuseristä.

Tulevaisuusinvestoinneiksi on mainittu muassa investoinnit koulutukseen ja päivähoitoon sekä luonnon- ja ilmastonsuojeluun tähtäävät panostukset.

Hallituksen tavoitteena on ollut käynnistää hallituskauden aikana myös merkittäviä infrastruktuurihankkeita. Hankkeita pääomitettaisiin hallitusohjelman mukaan budjettirahoituksella, siirtämällä valtion osakeomistuksia perustettaviin yhtiöihin tai pääomittamalla hankeyhtiöitä valtion osaomistuksista saatavilla myyntituloilla.

Ilmastosta odotettu linjauksia

Omistajaohjauksen linjaukset kiinnostavat myös ilmaston huomioimisen ja palkkiolinjausten takia.

Edellisen periaatepäätöksen teki pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus keväällä 2016. Tuolloin valtion omistuksia myllättiin siirtämällä myyntiliipaisimen alla olevia omistuksia valtion kehitysyhtiö Vakeen, koska hallituksen tavoitteena oli vahvistaa yhtiöiden kasvunäkymiä. ”Tase töihin”, oli valtion omistajaohjauksesta vastaavan pääministeri Sipilän tuttu toteamus.

Ilmastoa ei vielä tuolloin mainittu omistajapolitiikan periaatteissa.

