Turkin sisäministeri jätti koronapaniikin takia eronpyynnön, jota presidentti Erdogan ei aio hyväksyä

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ei hyväksy maan sisäministeri Süleyman Soylun erohakemusta. Soylu ilmoitti erostaan sunnuntaina.

– Hän jatkaa tehtäviään, presidentin tiedotteessa kerrottiin.

Soylu on viikonlopun aikana saanut kritiikkiä koronavirustoimista. Maassa ilmoitettiin perjantai-iltana, että ihmisten tulisi pysyä kodeissaan kaksi vuorokautta perjantain ja lauantain välisestä yöstä alkaen. Kielto koski yli 30 maakuntaa, mukaan lukien pääkaupunki Ankaraa ja suurkaupunki Istanbulia, jossa on todettu suuri osa maan tartunnoista.

Viime tingan ilmoitus sai ihmiset pakkautumaan kauppoihin uhmaten etäisyyden pitämistä toisiin ihmisiin.

Alle 20-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat pysyvät sisällä

Valtiollinen uutistoimisto Anadolu kertoo perjantaina asetetun ulkonaliikkumiskiellon päättyneen. Nyt alle 20-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden tulee pysyä kodeissaan. Muun muassa koulut, ostoskeskukset ja ravintolat pysyvät suljettuina.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan 83 miljoonaan asukkaan Turkissa noin 57 000 ihmisellä on todettu koronavirustartunta. Sunnuntaina kerrottiin tuhansista uusista tartunnoista. Sivuston mukaan maassa on tehty yli 376 000 koronavirustestiä.

Noin 1 200 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. Väkilukuun suhteutettuna miljoonaa asukasta kohden on kuollut 14 ihmistä.

https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-ends-two-day-curfew-over-covid-19/1802335

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT

