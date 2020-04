Turun Ruisrock peruuntuu tältä kesältä, muut festivaalit toivovat hallituksen päättävän rajoituksista nopeasti

Turun Ruisrock perutaan tulevalta kesältä koronavirusepidemian vuoksi. Festivaali on määrä järjestää seuraavan kerran kesällä 2021.

Tälle vuodelle ostetut liput käyvät ensi vuonna, ja ne käyvät tapahtumaan sellaisenaan. Lipun voi myös palauttaa ja saada rahat takaisin lippukaupan palvelumaksua lukuun ottamatta. Lippu pitää palauttaa viimeistään 5. heinäkuuta. Järjestäjien täsmällisemmät ohjeet löytyvät verkkosivuilta.

Hotellipakettien palautuksista huolehtii Visit Turku. Koulumajoitusvaraukset perutaan automaattisesti, ja maksetut varaukset siirretään ensisijaisesti vuoden 2021 festivaalia varten.

Tämän vuoden festareille olivat tulossa esiintymään muun muassa lattarivaikutteisista hiteistään tunnettu Camila Cabello ja elektronista tanssimusiikkia ja reggaeta yhdistävä Major Lazer. Suomalaismuusikoista mukana olivat esimerkiksi Antti Tuisku, JVG,Maija Vilkkumaa ja Sanni. Lisäksi The Rasmuksen oli määrä esiintyä ainoastaan Ruisrockissa.

Turvallisuus edellä

Järjestäjät korostavat, että epidemiatilanteessa tärkeintä on yleisön, esiintyjien ja työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi.

– Festivaalin peruminen on raskas ja surullinen päätös, mutta ainoa vastuullinen vaihtoehto. Samaan ratkaisuun ovat päätyneet lukuisat festivaalit ympäri maailman, ja Ruisrock liittyy nyt tähän joukkoon, festivaali kertoo tiedotteessaan.

Järjestäjät luonnehtivat tilannetta sydäntäsärkeväksi, mutta päätöstä oikeaksi.

Ensi vuoden festivaalin ajankohdaksi ilmoitetaan heinäkuun toinen viikonloppu. Tapahtuman ohjelmistosta kerrotaan sitä mukaa, kun neuvottelut esiintyjien kanssa etenevät ja artistien kiertueaikataulut varmistuvat.

Turun kaupunginhallitus päätti aiemmin tässä kuussa suosittaa, että joukkotapahtumat perutaan Turussa heinäkuun loppuun asti. Suositus oli Ruisrockin järjestäjille viimeinen niitti peruutuspäätökseen.

– Koimme, että on reilumpaa kaikille osapuolille tehdä päätös nopeasti kuin odotella liian pitkään, promoottori Mikko Niemelä kommentoi STT:lle.

Festarit odottavat hallituksen linjausta

Provinssi, Ilosaarirock, Tuska, Savonlinnan oopperajuhlat ja Seinäjoen tangomarkkinat kertoivat tiistaina STT:lle odottavansa hallituksen linjausta yleisötapahtumien järjestämisestä ennen kuin ne tekevät päätöksen mahdollisesta perumisesta. Päätös saadaan kenties jo keskiviikkona, kun hallitus kokoontuu tarkastelemaan säädettyjen rajoitustoimien jatkoa.

– Tietysti toivomme, että tulee selkeä kyllä tai ei. Tuntuisi kohtuuttomalta, että se jätettäisiin tapahtuman harkittavaksi, sanoo Seinäjoen tangomarkkinoiden hallituksen puheenjohtaja Erkki Välimäki.

Ilosaarirockin vastaavan tuottajan Petri Variksen ja Tuskan pääpromoottorin Jouni Markkasen mukaan kiellolla on sopimusteknisesti suuri merkitys.

– Jos tapahtumat kielletään, voimaan tulee force majeure -pykälä, mihin vedoten sopimuksen voi purkaa. Tämä vaikuttaa myös tapahtumien peruutusvakuutuksiin. Vakuutusyhtiöille suositus ei riitä, Petri Varis kertoo.

Jos kielto tulisi voimaan vasta tapahtuman perumisen jälkeen, tulkinta ei välttämättä olisi niin selkeä.

Reagointiaika on kullanarvoista

Savonlinnan oopperajuhlien mahdollisesta perumisesta päätetään huhtikuun loppuun mennessä, kertoo festivaalijohtaja Jan Strandholm.

– Meidän pitäisi päästä Savonlinnassa aloittamaan toiminta ja harjoittelemaan jo kesäkuun alussa. Jos hallitus jatkaa rajoitteita kuukaudella, se tarkoittaa meille jo force majeure -tilannetta, Strandholm kertoo.

Provinssin festivaalijohtajan Sami Rumpusen mukaan nopea tieto kesätapahtumien tilanteesta on nyt parasta, mitä voidaan saada.

– Sillä on valtavasti merkitystä, syntyykö päätös nyt, kuukauden päästä vai vielä myöhemmin. Reagointiaika on kullanarvoista ja kaikin puolin arvokasta siinä, että epävarmuus poistuu myös kävijöiltämme, Rumpunen sanoo.

Jopa miljoonatappiot

Ruisrockin liikevaihdoksi tälle vuodelle oli arvioitu 10-11 miljoonaa euroa, mikä jää nyt toteutumatta. Lipun ostaneet voivat siirtää liput ensi vuodelle tai palauttaa ne, joten festivaalin tulot putoavat käytännössä nollaan. Kaikki tähän mennessä tehty on suoraa tappiota, Mikko Niemelä kertoo.

– Lopullinen määrä selviää vasta vuoden lopussa, mutta varmaan lähemmäs miljoonan euron tappiosta puhutaan.

Niemelä ei kommentoi esiintyjäsopimuksia esimerkiksi sen osalta, joudutaanko esiintymispalkkiot maksamaan, vaikka festivaalia ei järjestetä.

– Yleisellä tasolla tuntuu olevan hyvä ymmärrys niin bändien kuin muiden toimijoiden osalta, että tässä ollaan samassa veneessä, Niemelä kuvailee.

Savonlinnan oopperajuhlien omarahoitusaste on Jan Strandholmin mukaan yli 80 prosenttia ja festivaali elää hyvin pitkälti lipputuloista.

– Epidemia vaikuttaa lipputuloihin niin paljon, että tappiot tulevat olemaan 1,5 miljoonan luokkaa riippumatta siitä, järjestetäänkö festivaalia vai ei. Tulemme tarvitsemaan apua kummassakin tapauksessa, Strandholm sanoo.

Oopperajuhlien esiintyjäsopimuksissa on Strandholmin mukaan force majeure -pykälät. Taiteilijoiden palkkiot ovat muutenkin pitkälti kytköksissä siihen, että esitykset toteutuvat.

Ilosaarirockille peruminen aiheuttaisi Petri Variksen arvion mukaan vähintään satojentuhansien tappiot.

Vakuutukset korvaavat vain vähän

Ruisrockilla, Seinäjoen tangomarkkinoilla tai Savonlinnan oopperajuhlilla ei ole sellaista vakuutusta, joka korvaisi tapahtuman peruuntumisen tämänhetkisessa tilanteessa.

Oopperajuhlilla on vakuutuksia joidenkin tiettyjen esitysten perumisen varalle, mutta niiden taloudellinen merkitys on Strandholmin mukaan pieni.

– Kaikkien esitysten vakuuttaminen esimerkiksi pandemian varalta olisi suhteettoman kallista, Strandholm sanoo.

Provinssi, Ilosaarirock ja Tuska eivät kerro tarkemmin mahdollisten vakuutustensa sisällöstä.

Terveys ja turvallisuus edellä

Suurin osa festivaaleista pitää perumista mahdollisena, vaikka rajoitukset eivät jatkuisikaan.

– Toivomme, että arvio tulee niiltä, joilla on tieto epidemian kulusta. Emme halua joutua siihen asemaan, että itse arvioisimme, mikä on terveellistä ja turvallista, Ilosaarirockin Varis sanoo.

Sekä Varis että Tuskan Jouni Markkanen toivovat, että ratkaisu tehtäisiin kerralla ainakin kesän yli eikä esimerkiksi kuukaudeksi kerrallaan.

– Yksi kuukausi on tällaisessa bisneksessä todella lyhyt aika tehdä suunnitelmaa, Markkanen sanoo.

Markkanen ei usko festivaalikesän toteutuvan, vaikka hallitus ei kieltoja jatkaisikaan. Monen Euroopan suuren festivaalin peruunnuttua harva ulkomainen bändi tuskin olisi ensi kesänä tulossa Suomeen tai edes Eurooppaan, hän huomauttaa.

– Kiertäminen on muodostumassa taloudellisesti ja logistisesti mahdottomaksi myös bändeille ja heidän työntekijöilleen.

