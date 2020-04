Laaja tutkimus selvitti tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuksia – niitä ei löytynyt, tutkijoiden mukaan oireet johtuvat jostain muusta

Tuulivoimaloiden infraäänellä ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen, osoittaa tuore, monitieteellinen tutkimus. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus sisälsi kuuntelukokeita, kyselyitä sekä mittauksia tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevissa asunnoissa ja niiden ulkopuolella.

Tutkimuksessa kysyttiin oireista, joita ihmiset yhdistivät tuulivoimaloiden infraääneen. Yhteyttä infraäänen ja oireiden välillä ei kuitenkaan löytynyt.

Tutkimuksessa tehtiin muun muassa kuuntelukokeita, joissa osallistujille esitettiin tallennettua tuulivoimaloiden ääntä, jossa oli mukana infraääni.

Osallistujat eivät pystyneet havaitsemaan infraääntä, eikä infraääni myöskään vaikuttanut siihen, kokivatko osallistujat tuulivoimaloiden äänen häiritsevänä.

Myöskään keho ei reagoinut testeissä infraääneen. Sykkeessä tai ihon sähkönjohtavuudessa, jotka kertovat stressistä, ei näkynyt eroa sen mukaan, kuuntelivatko testattavat infraääntä tai eivät.

Infraääniksi kutsutaan hyvin pienitaajuista eli matalaa, alle 20 hertsin ääniä. Niitä esiintyy kaikkialla luonnossa ja rakennetussa ympäristössä.

Tuulivoimalan lähellä asuu paljon ihmisiä, jotka kertovat oireista

Tutkimus keskittyi alueisiin, joissa ihmiset ovat kokeneet tuulivoiman haitat erityisen pahoiksi.

– Haettiin hakemalla paikat, joista on tullut valituksia, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja Panu Maijala VTT:stä.

Oireet alueilla olivat melko yleisiä. 15 prosenttia 2,5 kilometrin säteellä tuulivoimalasta asuvista vastaajista koki oireita, jotka he liittivät infraääneen.

Asunnoissa, joissa oli oirehtivia ihmisiä, infraäänitasot olivat kyllä suurempia kuin aiemmissa mittauksissa luonnontilaisilla alueilla. Infraäänitasot olivat samaa suuruusluokkaa kuin kaupunkiympäristössä.

Oireista ja sairaudentunteesta kertoneet eivät kuitenkaan kuuntelukokeissa havainneet tuulivoimaloiden infraääniä muita herkemmin, eivätkä he kokeneet infraääntä muita osallistujia häiritsevämmäksi.

Maijalan mukaan oli yllättävää, että tutkijat kuitenkin löysivät yksittäisiä, yli 100 desibelin infraääniä. Maijalan mukaan on todennäköistä, että osa ihmisistä havaitsee näin korkean infraäänen. Tällaisia ääniä oli kuitenkin todella harvoin. Jotta ääni voitaisiin luokitella melu- tai terveyshaitaksi, sen pitäisi olla jatkuvaa ja toistuvaa.

Mistä oireet voivat siis johtua?

Tutkijoiden mukaan oireilua selittävät muut tekijät kuin tuulivoimaloiden infraääni. Tästä kertoi muun muassa se, että ihmisten kertomien oireiden kirjo oli niin laaja, ettei niitä voida selittää elimistövaikutuksilla. Ihmiset kertoivat esimerkiksi tinnituksesta, unihäiriöistä, sydänoireista ja päänsärystä.

Oireilua voi tutkijoiden mukaan selittää tuulivoimaloiden kokeminen häiritseväksi ja niiden pitäminen terveysriskinä. Toisaalta on mahdollista, että oireet ja sairaudet, jotka eivät liity tuulivoimaloiden infraääneen, tulkitaan niistä johtuviksi. Tulkintoihin vaikuttaa tutkijoiden mukaan myös tuulivoimaloiden haitoista käyty julkinen keskustelu.

Tuulivoimaloista kuuluvan äänen (muun kuin infraäänen) vaikutuksia ei tässä tutkimuksessa tarkasteltu. Aiemmissa ulkomaisissa tutkimuksissa ei ole kuitenkaan löytynyt näyttöä tuulivoimatuotantoalueiden läheisyydessä asumisen tai tuulivoimaloiden aiheuttaman äänen äänenpainetason yhteydestä oireiluun tai sairauksiin.

Sen sijaan se, että kokee tuulivoimaloiden kuuluvan äänen, valojen, vilkkuvan varjostuksen ja maisemavaikutukset häiritseväksi, on tutkimusten mukaan yhteydessä terveyshaittoihin. Äänen kokemiseen häiritseväksi vaikuttavat aiempien tutkimusten mukaan myös äänilähteeseen liittyvät mielipiteet ja riskikäsitykset, maisemavaikutukset, taloudelliset tekijät sekä luottamus viranomaisiin.

https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/11-2020-Tuulivoimaloiden+infra%C3%A4%C3%A4ni+ja+terveys.pdf/b5dc1005-24c9-67c3-087c-8846e1e48a18/11-2020-Tuulivoimaloiden+infra%C3%A4%C3%A4ni+ja+terveys.pdf?version=1.0

STT

Kuvat: