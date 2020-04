Uhkana oikeudenmenetys

Koronakriisi on myllertänyt yhteiskuntaa perinpohjaisesti, ja epidemian etenemisen torjumiseksi myös huomattava määrä oikeudenkäyntejä on jouduttu perumaan ja siirtämään.

Pääsiäisen alla keskeytyksiä oli tehty käräjäoikeuksissa jo noin neljätuhatta, ja määrä todennäköisesti kasvaa koko ajan.

Valmiuslaki ei ota kantaa tuomioistuinten toimintaan.

Tuomioistuinvirasto linjasi maaliskuussa, että kaik­ki tuo­miois­tui­mis­sa kä­si­tel­tä­vät asiat py­ri­tään hoi­ta­maan käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la re­surs­seil­la, jos se on mah­dol­lis­ta al­tis­ta­mat­ta tuo­miois­tuin­ten hen­ki­lö­kun­taa ja tuo­miois­tui­mis­sa asioi­via ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le.

Käsittelyjen perumisen määrästä päätellen etäyhteyksien hyödyntäminen ei ole onnistunut kovin hyvin.

Vaikka tilanne on poikkeuksellinen, oi­keu­den­käyn­tei­hin liit­ty­viin mää­rä­ai­koi­hin ei ole sää­det­ty muu­tok­sia. Tapaukset vanhenevat kuten ennenkin, jos niitä ei käsitellä oikeudessa määräaikojen puitteissa.

”Se on varmaa, että meillä on kesän jälkeen ankara ruuhka, mutta oikeudenmenetyksiä pandemian takia ei saisi tulla”, sanoo Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanni Martti Juntikka. (SSS 17.4.2020)

Oikeudenmenetys tarkoittaa tilannetta, jossa määräaika ehtii umpeutua ennen käsittelyä.

Eri tuomioistuimet tekevät itsenäisiä ratkaisuja sen suhteen, miten ne hoitavat asioita koronakriisin aikana. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että poikkeusoloissakin oikeusvaltion periaatteita noudatetaan.

Mahdollisimman tehokkaalla etätyöskentelyllä ja muilla tartuntoja ehkäisevillä toimilla voidaan vaikuttaa myös tuleviin jutturuuhkiin. On selvää, että jo tähän mennessä peruttujen juttujen uudelleenaikatauluttaminen ja läpivienti on valtava urakka – eikä koronakriisin loppu ole vielä näköpiirissä.

Jokainen nyt mahdollistettu käsittely on pois tulevasta juttusumasta.