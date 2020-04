Ulkoministeri Haavisto: Suomi lisää rahoitusta WHO:lle, USA:n päätös iso takaisku

Yhdysvaltain päätös keskeyttää Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoitus on järjestön toiminnalle iso takaisku, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) STT:lle.

Haaviston mukaan WHO:n työtä tarvitaan etenkin näinä aikoina koronaviruksen voittamiseksi.

Haaviston mukaan Suomi jatkaa tukea WHO:lle ja tulee lisäämään tukea järjestölle tänä vuonna. Tarkemmista summista tiedotetaan myöhemmin.

Haaviston mukaan Suomen tuki WHO:lle on vahva.

– Tuen nousussa puhutaan ainakin parista miljoonasta eurosta, hän sanoo.

WHO:n kritiikki on jäsenmaiden kritiikkiä

Haaviston mukaan WHO:n toiminta etenkin koronakriisin kansainvälisessä koordinoinnissa on tärkeää.

– Järjestö on antanut yhteisiä ohjeita ja ollut aktiivinen siinä, että kehitettäisiin rokotetoimia. Jos järjestöön kohdistuu kritiikkiä, niin se on välillisesti kritiikkiä myös eri jäsenmaita kohtaan, jotka eivät ole antaneet ajoissa tietoa, hän sanoo.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin yksi perustelu WHO:n tuen keskeytykselle oli, että järjestö olisi peitellyt koronaviruksen leviämisen vakavuutta ennen kun se levisi Kiinasta ympäri maailmaa. Aiemmin Trump on syytellyt järjestöä myös Kiinan mielistelystä.

Haavisto huomauttaa, että WHO:n työ on tärkeää myös koronakriisin jälkihoidossa ja siinä, miten koronakriisin niin sanotuissa exit-toimissa eli rajoitustoimien purkamisessa päästään eteenpäin.

– Jos Eurooppa saa pandemian hallintansa, niin sitten muut mantereet, joissa tauti ei ole vielä tullut täyteen mittaansa, kuten Afrikka ja Latinalainen Amerikka, ovat aivan avainasemassa, ja siinäkin WHO:n työtä tarvitaan.

STT

