Ulkoministeriö tuonut kotiin 2 500 ihmistä palautuslennoilla

Ulkoministeriö on palauttanut Suomeen vajaat 2 500 ihmistä Finnairin lentokoneilla. Ministeriön mukaan kotiuttamislentoja on tehty kaksitoista.

– Kotiutuslennot ovat sujuneet hyvin, ja olemme pystyneet tarjoamaan monissa kohteissa olleille matkailijoille ainoan tosiasiallisen paluumahdollisuuden Suomeen, kertoo kotiutuslentojen järjestämisestä vastuussa oleva yksikön päällikkö Antti Putkonen tiedotteessa.

Euroopassa lentokohteina ovat olleet Pafos, Funchal, Faro, Malaga ja Alicante. Kaukolentojen kohteina ovat olleet Havanna, Goa, Delhi, Dubai ja Bangkok. Malagaan ja Delhiin on lennetty kahdesti.

Ulkoministeriö kertoo harkitsevansa kotiutuslentojen lisätarvetta. Tällä hetkellä tilattuna on yksi kotiutuslento Antalyasta Turkista ensi viikolla. Kotimaahan edelleen palaamaan pyrkiviä matkailijoita on ulkoministeriön tiedossa vajaat 1 500.

Kaikista matkustajista noin puolet on ollut suomalaisia. Ministeriön mukaan Suomi on erityisesti kaukokohteista lennetyillä lennoilla pystynyt osaltaan tarjoamaan muiden Pohjois- ja EU-maiden kansalaisille mahdollisuuden palata kotimaihinsa.

Vastavuoroisesti satoja suomalaisia matkailijoita on päässyt palaamaan Eurooppaan eri EU- ja Pohjoismaiden kotiutuslennoilla.

STT