Unkari aikoo karkottaa iranilaisopiskelijoita ”karanteenimääräysten rikkomisesta”

Unkari ilmoitti keskiviikkona karkottavansa 14 iranilaisopiskelijaa koronaviruskaranteenisääntöjen rikkomisen vuoksi. Ihmisoikeusjärjestön mielestä kyseessä on poliittinen näytös, ja se sanoi pitävänsä syytöksiä absurdeina.

Unkarin poliisin edustajan mukaan 11 opiskelijaa karkotetaan torstaina ja loput kolme viikkoa myöhemmin. Hän sanoi iranilaisten käyttäytyneen epäsopivasti ja väkivaltaisesti, kun nämä olivat karanteenissa hotellissa Unkarin pääkaupungissa Budapestissa viime kuussa.

Ennen karkotuksia pääministeri Viktor Orbanin hallinto ja sitä myötäilevä media olivat esittäneet iranilaisvastaisia kannanottoja. Unkari lakkasi myöntämästä viisumeita iranilaisille viime kuun alussa koronaviruspelon vuoksi.

Maan kaksi ensimmäistä koronavirustartuntaa todettiin iranilaisilla opiskelijoilla. Orban on syyttänyt ulkomaalaisia ja maahanmuuttoa koronaviruksen tuomisesta ja levittämisestä Unkarissa.

Useat karanteeniin asetetut iranilaisopiskelijat valittivat vaarallisista oloista karanteenisairaalassa, jossa tartunnan saaneita potilaita oli yhdessä terveiden kanssa.

Maiden suhteissa on tapahtunut käänne

Yhtä iranilaisopiskelijaa edustava Hungarian Helsinki Committee -järjestö (HHC) kutsui syytöksiä absurdeiksi. Järjestön edustama 33-vuotias opiskelija on asunut Unkarissa yhdeksän vuotta, ja tämä oli määrätty karanteeniin maaliskuun alkupuolella. Viikkoa myöhemmin hän sai karkotusmääräyksen, vaikka HHC:n mukaan opiskelija oli noudattanut kaikkia määräyksiä. Myös valitus hylättiin viime viikolla.

HHC:n asianajajan mukaan viranomaiset noudattivat korkeammalta saamiaan käskyjä hankkiutua eroon iranilaisista.

– Tämä oli joukkorangaistus ja -karkotus, hän sanoi.

Unkarin ja Iranin välisissä suhteissa on tapahtunut käänne, minkä Unkarissa olevat diplomaatit uskovat johtuvan Orbanin yrityksistä lähentyä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa. Aiemmin Orban pyrki parantamaan taloussuhteita Iranin kanssa ja toivotti iranilaiset opiskelijat tervetulleiksi Unkariin, jossa iranilaisten opiskelijoiden määrä tuplaantuikin vuodesta 2015 vuoteen 2018.

Noin 10 miljoonan asukkaan Unkarissa on todettu noin 1 600 koronavirustartuntaa ja yli 130 kuolemaa.

STT

