USA:ssa demokraatit siirtävät presidenttiehdokkaansa valintaa koronaviruksen vuoksi

Yhdysvalloissa demokraatit siirtävät heinäkuun puoluekokoustaan elokuulle koronaviruksen vuoksi. Kokouksessa on määrä valita puolueen presidenttiehdokas.

Demokraatit ovat tähän asti viivytelleet päätöstään kokouksen lykkäämisestä. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun puolueen todennäköinen ehdokas Joe Biden osoitti tukensa kokouksen siirrolle.

Demokraattipuolueen mukaan tarkoituksena on taata turvallinen kokous kaikille osallistujille.

Kokous järjestetään nyt elokuun 17.päivänä alkavalla viikolla. Kisan odotetaan käytävän Bidenin ja puolueen vasenta laitaa edustavan Bernie Sandersin välillä.

Yhdysvalloissa demokraattipuolueen kuuma vaalikevät on jäänyt pitkälle koronaviruksen varjoon. Molemmat ehdokkaat ovat kampanjoineet virtuaalisesti.

Istuva presidentti, republikaanien Donald Trump on taas saanut runsaasti mediahuomiota koronaviruksen vuoksi, vaikka on myös joutunut kritiikin kohteeksi toimistaan.

Vaalit järjestetään marraskuussa.

STT

Kuvat: