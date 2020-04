Uudenmaan eristämisestä käydyt neuvottelut päättyivät – tuloksesta kerrotaan keskiviikkona

Hallituksen neuvottelut Uudenmaan eristämisen jatkamisesta Helsingin Säätytalolla ovat päättyneet. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo hallituksen neuvottelujen tuloksista keskiviikkona aamupäivällä, Valtioneuvoston viestinnästä kerrotaan STT:lle.

Asiasta ensin kertoneen Ylen tietojen mukaan viranomaiset eivät esitä Uudenmaan eristämisen jatkamista. STT:n tietojen mukaan hallituksen saamassa asiantuntijaselvityksessä on katsottu, että eristämisen jatkamiselle ei välttämättä löydy yksiselitteistä syytä, joka lain mukaan tarvittaisiin niin järeälle vapauksien rajoittamiselle.

Selvitystä ovat olleet tekemässä ainakin sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Selvityksessä tuodaan tiettävästi esiin, että Uudenmaan liikkumisrajoitus on auttanut hidastamaan koronaviruksen leviämistä.

Valmiuslaki kuitenkin edellyttää, että rajoituksen on oltava välttämätön, mitä Uudenmaan sulkeminen ei ehkä enää ole. Näin hallitus ei voisi esittää liikkumisrajoituksen jatkoa.

Jos Uudenmaan eristämistä valmiuslain nojalla ei päätetä jatkaa, se loppuu viimeistään 19. huhtikuuta eli tulevana sunnuntaina.

https://yle.fi/uutiset/3-11305437

