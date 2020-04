Uudenmaan läikkyminen mökkikuntiin ei aiheuta suuria pelkotiloja – mökkiläisiä voi tulla jonkin verran rajan avaamisen seurauksena

Uudenmaan rajan avaaminen ei ole herättänyt isompia pelkoja kesämökkikunnissa. Lounais-Suomessa sijaitsevan Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna uskoo, että mökkiläisiä tulee rajan avaamisen seurauksena jonkin verran, koska Salo on lyhyen ja saavutettavan etäisyyden päässä pääkaupunkiseudusta.

Inna ei kuitenkaan ole huolissaan, sillä kaupungissa on hänen mielestään tällä hetkellä melko hyvä perusvalmius.

– Meillä esimerkiksi joka aamu kello 8.30 kokoontuu niin sanottu valmiusryhmä, korona-johtoryhmä, ja käydään joka aamu läpi myös terveydenhuollon tilannekuva. Siihen nähden voidaan ajatella tällä hetkellä, että meillä on valmius varsin hyvä, vaikka liikenne lisääntyisikin.

Inna kertoo suhtautuvansa luottavaisin mielin siihen, millaisten päätösten myötä rajan avaamiseen on päädytty.

– Viranhaltijana luotan siihen arvioon, mitä valtioneuvostossa on tehty ja siihen valmisteluun ja arvioon, mitä tämän osalta on tehty eri ministeriöissä ja eri hallinnonaloilla, hän kertoo.

Hänen mielestään on ymmärrettävää, että Uudenmaan sulkeminen on ollut äärimmäisen poikkeuksellinen toimi.

– Sillä lailla on ymmärrettävää, että on ollut paineet purkaa näitä rajoituksia. Niitä ei kuitenkaan voi toiminnallisestikaan loputtomiin jatkaa.

Paraisilla valtaosa mökeistä paikallisten omistuksessa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) muistutti keskiviikkona erikseen, ettei edelleenkään ole oikea aika lähteä mökille, vaikka Uudenmaan raja avattaisiiin. Kaikkia Marinin kehotus tuskin kuitenkaan pidättelee.

– Kyllä mekin tietysti olemme hieman huolissamme siitä tilanteesta ja olemme samaa mieltä kuin hallitus tässä suosituksessa. Jos on mahdollista, niin pitäisi kaksi tai kolme kertaa miettiä ennen kuin lähtee, Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrén kertoo.

– Mielellään siirtäisi muutaman viikon eteenpäin sitä mökille lähtöä.

Parainen sijaitsee noin kahden tunnin ajomatkan päässä Helsingistä Varsinais-Suomen maakunnassa. Parainen oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 maan kolmanneksi mökkivaltaisin kunta. Tilastokeskuksen mukaan mökkejä oli tuolloin yhteensä 8 820.

Nygrén ei kuitenkaan usko, että Uudenmaan rajan avaaminen toisi erityistä ryntäystä Paraisille, vaikka kaupunki onkin mökkiläisten suosiossa.

Hänen mukaansa noin 65 prosenttia kaupungin alueella olevista mökeistä on paikallisten omistuksessa ja toisiksi suurin ryhmä ovat muut varsinaissuomalaiset. Uusimaalaiset ovat järjestyksessä vasta kolmanneksi suurin yksittäinen mökkiläisryhmä.

Nygrén uskoo, että osa Uudenmaan mökkiläisistä on kaiken lisäksi jo saapunut mökeilleen ennen rajan sulkemista. Tällä hetkellä Paraisissa on mökkikansaa jo enemmän kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta.

Mäntyharjun väkiluku ollut pari tuhatta plussan puolella

Etelä-Savossa sijaitsevan Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen kertoo, että dataliikenteen määrän mukaan kunnassa olisi ollut jo paljon mökkiläisiä.

– Meillä on asukkaita 5 800 ja mökkejä 5 000. Mitä olen lehdistä lukenut, niin dataliikenteen perusteella meillä olisi pari tuhatta asukasta enemmän ollut tämän rajoituksenkin aikana, Ollikainen summaa.

– Osa on varmaan ollut jo ennen Uudenmaan rajoituksia mökillä ja jäänyt sinne.

Hänen mukaansa tartuntavaara kasvaa huomattavasti, jos tiet ovat täynnä sekä paikallisia että mökkeilijöitä. Hän ei kuitenkaan lähde kieltämään mökkiläisten tuloa. Hänen mielestään kunnalla ei ole toimivaltaa rajoittaa ihmisten kulkua millään lailla.

– Jokainen harkitsee itse sen, kuten pääministerikin sanoi. Vaikea on yhtään toiveita esittää, kun mökin omistavat. Jos mökille tulee, niin vaikka elinkeinoelämän kannalta meille olisi hyvä, että asiakkaita olisi, niin on tässä se riski olemassa edelleen.

Ollikaisen mukaan viesti siitä, että liikkumista paikasta toiseen on vältettävä, on huomattavasti selkeämpi kuin kolme viikkoa sitten. Kunnanjohtaja kertoo luottavansa siihen, että ihmiset ovat fiksuja ja malttavat mielensä, jos tässä vaiheessa ei ole aivan pakko tulla mökille.

Jossain määrin rajan avaaminen on kuitenkin nostanut huolta kuntalaisten keskuudessa.

– Meidän mökkeilijöistä iso osa on Uudeltamaalta, ja oliko meillä joka kolmas kuntalainen yli 70-vuotias ja kuuluu riskiryhmään. Totta kai se meidän kuntalaisia ja asukkaita huolestuttaa, mutta me varaudutaan kuten ollaan varauduttu aikaisempinakin viikkoina, Ollikainen kertoo.

Mäntyharju on Tilastokeskuksen mökkivaltaisimpien kuntien listan 12. sijalla.

Mökkiläisten pelätään kuormittavan terveydenhuoltoa

Mökeille lähtöä on pidetty huonona ideana muun muassa siitä syystä, miten ylimääräiset ihmiset voivat kuormittaa pienempien kuntien terveydenhuoltoa.

Mäntyharjun kaupunginjohtaja Ollikainen ei näkisi tilannetta ongelmana, jos jokainen itse rajoittaisi omaa liikkumistaan ja välttäisi ihmiskontakteja.

Tähän mennessä Essoten eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella on ollut varsin vähän tapauksia, mutta lääkärit ovat Ollikaisen mukaan huolestuneita mahdollisten mökkeilijöiden saapumisesta.

– Huoli on siitä, että kun epidemian huippu on ennustettu tulemaan parin viikon päästä, niin riittääkö meillä Essoten kapasiteetti, jos sairastuneita tulee paljon, Ollikainen kertoo.

Salossa on Innan mukaan varauduttu koronatilanteeseen erikseen. Sairaalaan on muun muassa rakennettu eri yksiköt ja osastot infektiopotilaille ja tehty erityisiä toiminnallisia järjestelyitä koronatilanteen takia.

– Jos tulee terveydenhuollon tarvetta mökkiläisille, niin toivotaan luonnollisesti, että he ymmärtävät ja kunnioittavat näitä järjestelyjä, Inna toivoo.

Mitään erityistä huolta tai riskiä ei mökkiläisistä sinänsä nähdä järjestyksessä kahdeksanneksi mökkivaltaisimmassa Salossa koituvan.

– Jos vieraan paikkakunnan tai mökkipaikkakunnan terveydenhuoltoa tulee tarve lähestyä, varmaan se ykkössääntö on edelleen se, että puhelimella tulee lähestyä ensin, Inna muistuttaa.

Nygrén: Kaupat ovat heikoin lenkki

Paraisilla ongelmaksi koituu myös alueen laajuus. Kaupungin keskukseen on laitettu pystyyn erillinen koronaklinikka, mutta Parainen levittyy kuitenkin kauas kuntakeskuksesta muun muassa Nauvon, Houtskarin, Iniön ja Korppoon alueelle.

Kaupungin alueella on Nygrénin mukaan 15 000 saarta ja sadalla saarella on asutusta läpi vuoden. Kesäaikaan asutusta on tuhansilla saarilla.

Vaikka kaupunginjohtaja ei odota Uudenmaan rajan avautumisen johtavan ryntäykseen voisi kaikkien mökkiläisten saapuessa Paraisille tilanne kuitenkin näkyä selvästi hyvin saaristoisessa kaupungissa.

– Lasketaan yleensä, että yhdessä mökissä on vajaat kolme henkeä, niin se on sellaiset 25 000 ihmistä, jos kaikki mökkiläiset tulevat. Kunnassa on 15 000 henkeä. Se yli kaksinkertaistuisi. Kesäisin se yleensä näin onkin.

Nygrén uskoo, että kaupat voivat olla riskiperspektiivistä heikoin lenkki, koska niiden palveluita joutuvat käyttämään väkisin myös mökkiläiset. Hän toivookin, että Paraisissa muistettaisiin hyödyntää erinäisiä verkkokauppapalveluita. Ruokaostokset olisi hyvä tilata etukäteen noudettavaksi tai miksei jopa kotiovelle.

Tähän mennessä kaupunginjohtajan toiveet onkin huomioitu. Keskiviikkoaamuna paikallinen kauppias oli kertonut hänelle, että kaikki ihmiset toimivat hänen näkemyksensä mukaan rauhalliseen malliin.

– (He) huomioivat muita ja paljon on alettu käyttää niitä verkkomahdollisuuksia, ettei kävisi siellä kaupassa, Nygrén lisää.

https://www.stat.fi/til/rakke/2018/rakke_2018_2019-05-21_kat_001_fi.html

STT

Kuvat: