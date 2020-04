Uudenmaan raja ei ruuhkautunut sulkujen purkamisen jälkeen

Uudenmaan ja muun Suomen välisen liikenteen avautuminen ei vielä tänään näkynyt liikennemäärissä juuri lainkaan.

Sekä poliisista että Helsingin tieliikennekeskuksesta kerrotaan liikenteen olevan yhä eilisen tasolla. Tarkat lukemat liikennemäärästä saadaan kuitenkin vasta huomenna.

– Sulkujen purkaminen ei ole vielä näkynyt oikeastaan missään, vahvistaa tieliikennekeskuksen Eero Sauramäki.

Joitakin fyysisiä esteitä on vielä paikoillaan, mutta liikenne pääsee kulkemaan niiden ohi. Näidenkin pitäisi olla poistettu huomiseen mennessä.

Poliisi sai määräyksen sulkujen purkamisesta yhden jälkeen iltapäivällä, ja noin tuntia myöhemmin kaikkien sulkujen läpi pääsi kulkemaan.

Sauramäen mukaan pientä ruuhkautumista on paikoitellen tapahtunut neljän viiden aikaan iltapäivällä, kun sulkuja purettiin. Liikennemäärät ovat kuitenkin edelleen paljon normaalia pienempiä, joten vaikutus on jäänyt pieneksi.

– Alkuvaiheessa liikenne väheni jopa 37 prosenttia. Viime viikon lopulla liikennettä oli jo vähän enemmän, mutta pääsiäinen oli tosi hiljainen, Sauramäki kuvailee.

Eilen liikenne palasi pääsiäistä edeltäneelle tasolle, eli sitä oli noin 25 prosenttia normaalia vähemmän. Rahti- ja työmatkaliikenne on kuitenkin jatkunut entisellään.

