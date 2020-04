Uudenmaan rajan aukaiseminen lisäsi liikennettä, mutta normaalitilasta ollaan kaukana

Uudenmaan rajojen avautuminen on lisännyt liikennettä Uudenmaan poismenoväylillä, mutta normaaleista liikennemääristä ollaan vielä kaukana, kertoo Tieliikennekeskus. Raja aukaistiin keskiviikkona vajaan kolmen viikon liikkumisrajoitusten jälkeen.

Esimerkiksi Nelostiellä Mäntsälän kohdalla pohjoiseen meni perjantaina puoli viiden aikaan iltapäivällä tuhat autoa tunnissa, kun normaali automäärä on kolmetuhatta autoa, kertoo liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki Tieliikennekeskuksesta STT:lle.

Sauramäen mukaan esimerkiksi Helsingin ja Heinolan ja Helsingin ja Hämeenlinnan välillä on ollut pientä nousua liikennemäärissä, mutta autojen määrä on ylipäätään niin paljon vähäisempi nyt kuin ennen koronavirusrajoituksia, että liikenteen lisääntymistä ei paljaalla silmällä välttämättä edes huomaa.

Tieliikennekeskus ei ollut vielä perjantaina koonnut saman päivän lukuja, mutta torstaina Uudenmaan ulosmenoväylillä liikenne oli Sauramäen mukaan 50 prosenttia normaalitilannetta vähäisempi. Silloin kuin Uudenmaan sulku oli päällä, ulosmenoväylien liikennemäärä on ollut 60-70 prosenttia normaalia vähäisempi.

– Pieni ero on tullut siihen, kun rajoitukset olivat voimassa. Mutta liikennemäärissä on aina muistettava se, että vaihtelua on viikonpäivienkin välillä. Sääolosuhteetkin vaikuttavat aika paljon.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) muistutti keskiviikkona, ettei edelleenkään ole oikea aika lähteä mökille, vaikka Uudenmaan raja onkin auki. Koronavirustilanne ei ole vielä riittävän hallinnassa.

Mökkiläisten suosimalla ABC:lla rajojen aukaisu näkyy vain hieman

Pääkaupunkiseudun mökkiläisten suosimalla pysähdyspaikalla, Kuortin ABC-huoltoasemalla Uudenmaan rajojen avautuminen ei ole juuri näkynyt, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon ryhmäpäällikkö Petri Seppänen STT:lle.

– Ei ole semmoista ryntäystä tosiaankaan nähtävissä.

Autoja on ollut Seppäsen mukaan ehkä muutamia kymmeniä enemmän. Myynti taas on kasvanut rajojen aukeamisesta edeltävästä ajasta alle 10 prosenttia, mikä on niin vähäinen määrä, että se voi johtua mistä vaan, Seppänen kertoo.

Verrattuna normaaliin huhtikuuhun liikennettä on Seppäsen mukaan noin kolmannes.

STT

Kuvat: