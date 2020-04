Uudenmaan tarkastuspisteillä aamuun mennessä 10 494 ajoneuvoa – 20 käännytettiin

Uudenmaan tarkastuspisteille saapui keskiviikkona aamuyhdeksään mennessä 10 494 ajoneuvoa, kertoo poliisi tiedotteessa. Ajoneuvoista 20 jouduttiin käännyttämään. Junamatkustajia oli keskiviikkoaamuna 87, joista yhtäkään ei käännytetty.

Eilen tiistaina Uudenmaan tarkastuspisteille saapui yhteensä 39 398 ajoneuvoa, joista 145 käännytettiin. Junissa matkustajia oli 1 005, joista 16 käännytettiin. Poliisi määräsi tiistaina neljä sakkoa valmiuslain rikkomisesta, joista kaksi oli maantie- ja kaksi junaliikenteessä. Keskiviikon puolella ei sakkoja ollut annettu aamuyhdeksään mennessä.

– Tilanne on jatkunut eilisen tapaan rauhallisena. Ruuhkia ei ole juuri ollut. Käännytettävien määrä on pysynyt kohtuullisena ja se on laskussa. Vaikka suunta on hyvä ja oppimista liikkumisrajoituksen suhteen on havaittu, rajatarkistuspisteillä on tavattu niin sanottuja uusintayrittäjiä. Jos tietää, ettei rajan läpi pääse, ei kannata tulla yrittämään uudestaan seuraavana päivänä, kertoo operaation yleisjohtaja ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisista tiedotteessa.

Uudenmaan rajalle saapuvien ajoneuvojen kokonaismäärä on ollut alkuviikolla laskeva.

STT

