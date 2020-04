Uusia koronatartuntoja 85 – yhteensä Suomessa on nyt 3 868 varmistettua tartuntaa

Suomessa on nyt 3 868 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 85.

THL kertoo tietoja mahdollisista uusista kuolemantapauksista myöhemmin. Sunnuntaisten THL:n tietojen mukaan Suomessa on kuollut koronan vuoksi 94 ihmistä. Luvuista voi kuitenkin puuttua kymmeniä hoivakodeissa tapahtuneita kuolemantapauksia. Yksin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tällaisia kirjaamattomia kuolemantapauksia on jopa 50-60.

STT

