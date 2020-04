Terveysteknologiaan erikoistunut salolainen Salofa Oy palkkaa kaksikymmentä uutta työntekijää valmistamaan vasta-ainetestejä, jotka kertovat mahdollisesta koronavirustartunnasta. Pikatestien tuotanto alkaa vielä tällä viikolla.

– Tämä on meille todella merkittävä mahdollisuus. Ulkomailla on hirveä kysyntä. Sinne saisi menemään testejä niin paljon kuin vain haluaisi. Vain tehtaamme kapasiteetti on rajana, tehtaanjohtaja Jarmo Nykänen sanoo.

Huumepikatestejä valmistava yritys on investoinut liki satatuhatta euroa muuntaakseen tuotantolinjoja COVID 19 -testeriä varten. Ammattikäyttöön hyväksytty vasta-ainetesti paljastaa jälkikäteen, kuka taudin on sairastanut oli hänellä oireita tai ei.

Tulos ilmestyy testiliuskaan viidessätoista minuutissa. Tarvitaan vain tippa verta.

Henkilöstövuokrausyritys etsii Salofalle parhaillaan työntekijöitä. Osa tehtaasta Örninkadulla siirtyy kolmivuorotyöhön jo ensi viikolla.

– Kiihdytämme tuotantoa pikkuhiljaa. Lähdemme liikkeelle muutamasta kymmenestätuhannesta testistä vuorokaudessa. Kaikki menisi, vaikka tekisimme satatuhatta testiä vuorokaudessa, mutta siihen emme näin aluksi pysty millään, Nykänen toteaa.

Salofan periaatteena on koko ajan ollut kotimainen tuotanto, mutta koronapandemian edessä siitä on pakko tinkiä.

– Aikataulu on niin nopea, että emme millään kykene tekemään kaikkea täällä. Meidän on pakko käyttää kiinalaisia testikasetteja. Testiliuskoista teemme osan täällä, mutta osa niistäkin on tuotava Kiinasta, Nykänen sanoo.

Ilmasilta Kiinaan on avattu, ja ensimmäinen lasti testerien osia on jo saapunut.

Kiinalaiset pikatestit saivat maaliskuussa huonon maineen. Espanjalainen sanomalehti El Pais uutisoi kelvottomista pikatesteistä, jotka Espanja oli tilannut Shenzhen Bioeasy Biotechnology -yritykseltä. Pikatestien tarkkuus oli vain 30 prosentin luokkaa.

Uutistoimisto Reuters kertoi, että monet Euroopan maat olivat valittaneet Kiinasta hankkimiaan testejä epätarkoiksi. Reutersin mukaan jotkut valmistajat olivat käyttäneet hyväksi ostajien epätoivoa ja myyneet testereitä, joita ei ollut Kiinassa hyväksytty.

Maaliskuun lopussa Kiina ilmoitti, että maasta saa viedä vain kansallisen viraston virallisesti hyväksymiä koronatestejä. Nykäsen mukaan kymmenkunta kiinalaista testivalmistajaa on kysynyt Salofalta mahdollisuuksia ryhtyä alihankkijaksi.

– Kiinassa on tarjolla halpaa ja huonoa, mutta sieltä saa myös hyvää. Meidän testimme tulevat luotettavalta toimittajalta. Ne on testattu laboratorioiden lisäksi myös ihmisillä.

Vasta-ainetesti tunnistaa ihmisen elimistössä syntyneet vasta-aineet. Niitä kehittyy, kun elimistö alkaa puolustautua viruksen hyökkäystä vastaan. Siihen kuluu kuitenkin tovi.

– Testi näyttää 97,5 prosentin varmuudella oikein, jos se tehdään kymmenen päivän kuluttua ensimmäisistä oireista, Nykänen sanoo.

Salofan asiakkaiden joukossa on sekä yksityisiä että julkisia toimijoita Suomessa. Muutama yksityinen lääkäriasema kertoi jo huhtikuun alussa, että ne aikovat käynnistää koronaviruksen vasta-aineiden testaamisen pääsiäisen jälkeen.

– Osa testeistä jää Suomeen, osa lähtee vientiin, Tehtaalta lähtiessä COVID 19 -testin hinta on reilusti alta kympin.

Varteenotettavia kilpailijoita Salofalla on Kiinan ulkopuolella toistaiseksi vielä vähänlaisesti. Se tarjoaa erilaisia pikatestejä vuosia valmistaneelle ja kehittäneelle salolaistehtaalle etulyöntiaseman.

– Monet ovat kysyneet koneita, mutta niiden toimitusaika on 26 viikkoa. Me olemme siihen mennessä tehneet toivottavasti jo paljon testejä maailmalle, Jarmo Nykänen sanoo.

Salofa valmistaa Salossa miljoonia huumepikatestejä vuodessa, ja niiden tuotanto jatkuu normaalisti.