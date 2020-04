Uusimaa pääsi eristyksestä

Liikkuminen Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä on taas vapaata. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus kumosi Uudenmaan liikkumisrajoituksen keskiviikkona.

Rajoitusta ei voitu enää pitää välttämättömänä kuten valmiuslaki edellyttää. Vaikka eristys purettiin, muita koronapandemian rajoituksia pitää edelleen noudattaa.

Yllätyksenä Uudenmaan eristyksen purku ei tullut. Pääministeri Sanna Marin ilmoitti jo aiemmin, että hallitus ei valmistele jatkoa Uudenmaan eristämiselle. Pieni yllätys oli, että rajat avattiin heti keskiviikkona. Alkuperäisen linjauksen mukaan rajat oli tarkoitus avata 19. huhtikuuta.

Vaihtoehtoja hallituksella ei lopulta enää ollut. Valmiuslain mukaan liikkumisrajoituksia voidaan määrätä vain välttämättömistä syistä. Nyt näitä perusteluja ei asiantuntijoiden mukaan enää ollut.

Uudellamaalla on edelleen eniten koronatartuntoja, mutta ero muihin maakuntiin on pienentynyt ja supistuu koko ajan. Kuntakohtaiset erot tartuntatilastoissa ovat edelleen suuria.

Kun lainmukaisia perusteita ei enää ole, niin rajoituksista pitää luopua välittömästi. Rajoja ei kuitenkaan haluttu avata ennen pääsiäistä, mikä olisi varmasti lisännyt ihmisten matkustamista.

Koronapandemia on Suomessa kaikkea muuta kuin ohi. Pandemian huipun uskotaan olevan edessä toukokuussa tai kesäkuussa. Tähän saakka näyttää kuitenkin siltä, että virus ei iskenyt pahimmalla mahdollisella tavalla Suomeen.

Tartunnat kasvavat, mutta eivät sillä vauhdilla, mitä monissa muissa maissa on nähty. Myös tehohoitokapasiteetti on ainakin tähän saakka riittänyt vielä hyvin.

Tiukat rajoitustoimet ovat auttaneet. Ravintoloiden ja koulujen sulkeminen, kokoontumiskiellot ja liikkumisen väheneminen ovat hidastaneet koronaviruksen leviämistä.

Edelleen on tärkeää noudattaa viranomaisten ohjeita ja välttää tarpeetonta liikkumista.

Toivottavasti tämä onnistuu vapaaehtoisesti ja toimimalla järkevästi. Jos koronakriisi pahenee voimakkaasti, tarvitaan entistä tiukempia rajoituksia ja poliisivalvontaa.