Uutissuomalainen: Professorin mukaan koronavirustestit tehtävä kaikille työntekijöille

Koronavirusepidemian aikana kaikki, myös muut kuin hoitoalalla työskentelevät, työntekijät tulisi testata viruksen varalta, arvioi työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen. Hänen näkemyksestään kertoo Uutissuomalainen.

Koskinen perustelee testausta sillä, että työturvallisuuslain mukaan työantajan on huolehdittava siitä, että työpaikka on turvallinen sekä asiakkaille että toisille työntekijöille.

– Jokaisen työnantajan on nyt tartuttava asiaan ja hoidettava testaaminen kuntoon. Se on ainoa keino päästä palaamaan normaaliin arkeen, Koskinen sanoo Uutissuomalaisen mukaan.

Koskisen mukaan työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä, jos se aiheuttaa vaaraa hänen terveydelleen. Myös työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää työ, jos sitä ei pystytä tekemään työturvallisesti.

– Jos työnantajalla ei ole antaa suojavälineitä, molemmat keinot ovat käytössä, Koskinen sanoo.

Myös sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen sanoo jutussa, että työnantajalla on työsuojeluvelvollisuus poikkeusaikanakin.

STT