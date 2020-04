Uutissuomalainen: Puolet suomalaisista haluaisi lykätä oppivelvollisuusuudistusta koronan takia

Noin puolet suomalaisista katsoo, että oppivelvollisuuden laajentamista pitäisi lykätä koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin takia. Asia selviää Uutissuomalaisen kyselystä.

Vastaajista 52 prosenttia sanoi, että uudistusta pitää siirtää. 26 prosentin mielestä uudistus pitää toteuttaa suunnitellusti, 22 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Lykkäämistä puoltavat etenkin kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten kannattajat. Erityisesti lykkäämisen kannalla ovat yli 70-vuotiaat.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen maksaisi opetusministeriön arvion mukaan 110 miljoonaa euroa vuodessa. Kuntaliiton hinta-arvio on 200 miljoonaa.

Julkiseen talouteen kohdistuu koronakriisin takia kovia menopaineita.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mielestä koronakriisi vain lisää tarvetta uudistukselle. Hän arvioi suomalaisten olevan edelleen pohjimmiltaan uudistuksen kannalla. Aiemmissa kyselyissä oppivelvollisuusiän nostamiselle on ollut suomalaisten tuki.

Tietoykkösen tekemään kyselyyn vastasi 17.-20. huhtikuuta 1 000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

