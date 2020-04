Huono asunto ei kiinnosta

Someron kaupunki karsii edelleen vuokra-asuntojaan. Kaupungin omistamien vuokra-asuntojen määrä vähenee lähes 40:llä, jos suunnitellut myynnit ja talojen purkamiset toteutuvat.

Kaupungin myyntilistalla on rivitaloja ja yksi kerrostalo. Lisäksi se aikoo purkaa huonokuntoisia rivitaloja.

Kaupungin omistamien vuokra-asuntojen määrän vähentämiseen ajaa ylitarjonta, sillä kaikkiin asuntoihin ei löydy asukkaita.

Pula asukkaista näkyy kaupungin vuokrataloyhtiön Somerasuntojen taloudessa. Yhtiö on ollut pitkään talousvaikeuksissa. Somerasuntojen asunnoista noin viidennes on tällä hetkellä tyhjänä, mikä tekee melkoisen loven vuokratuloihin.

Samaan aikaan kaupungin asunnoissa riittää runsaasti korjattavaa, mikä on osaltaan heikentänyt Somerasuntojen taloutta. Monet asunnot ovat perusteellisen remontin tarpeessa.

Somerasunnot sai viime vuonna pienoisen lottovoiton, kun sen purkulistalle laittamalle Evertintien kerrostalolle löytyi yllättäen ostaja. Kalliiden purkutöiden sijasta kaupunki sai vuonna 1968 valmistuneesta talosta lähes 190 000 euroa rahaa.

Hyvät kokemukset ovat saaneet kaupungin suunnittelemaan jo toisen kerrostalon myyntiä Evertintieltä. Alustavalla myyntilistalla on samanlainen viidentoista asunnon talo kuin viime vuonna.

Kaupungin kauppaintoa lisää varmasti se, että aiemmassa tarjouskilpailussa se sai yli 40 vuotta vanhasta kerrostalosta kolme tarjousta.

Someron kaupungilla on vuokra-asuntojen suhteen myös toinen tärkeä tavoite. Asuntojen tasoa halutaan nostaa nykyisestä. Tämä työ on jo alkanut siten, että remontoitavissa asunnoissa tehdään muutakin kuin välttämättömät korjaukset.

Tason nostoa tarvitaan, jotta asuntoihin saadaan asukkaita. Huonokuntoinen asunto ei tämän päivän vuokralaisia kiinnosta, jos muutakin on tarjolla.